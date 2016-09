Die Neue Homepage der Martinius Hausverwaltung ist online

Drei Säulen der Verwaltung: Mietverwaltung, WEG-Verwaltung, Sondereigentumsverwaltung

(firmenpresse) - Die neue Homepage zeigt das moderne Gesicht der Martinius Hausverwaltung. Die verbesserte Menüführung und der übersichtliche Seitenaufbau ermöglichen einen schnelleren Zugriff auf die Informationen. Und die neue Optik, die auch an die Darstellung von Smartphones angepasst wurde, macht richtig Lust seine Immobilien von der Martinius Hausverwaltung verwalten zu lassen.



Die Internetseite der Martinius Hausverwaltung wurde grundlegend überarbeitet und ist ab sofort unter der bekannten Adresse www.martinius-hv.de zu erreichen.

Die Neugestaltung des Internetauftritts wurde insbesondere mit Blick auf die Bedürfnisse der Benutzer aktualisiert. Die Martinius Hausverwaltung möchte den Interessenten einen schnelleren Überblick über das Portfolio der Hausverwaltung geben, die Besucher der Internetseite sollen das finden, was sie suchen. Darüber hinaus soll die neue Homepage über Niedersachsen hinaus die einzelnen Standorte bewerben. Ein sofort Angebot kann ebenfalls sofort auf der Homepage erstellt werden und steht dem Nutzer innerhalb weniger Sekunden per E-Mail zur Verfügung.



Unter den verschiedenen Neuerungen fällt besonders das neue Layout auf. Die großen und ausdrucksstarken Bilder auf der Homepage zeigen die vier kernaufgaben des Unternehmens. Die Texte spiegeln den strukturierten Seitenaufbau wieder - sie wurden aktualisiert und sind nun kompakter sowie anschaulicher.



Das Layout wurde ebenfalls an die aktuellen, technischen Entwicklungen angepasst. Das sogenannte "Responsive Design" reagiert automatisch auf das jeweilige Endgerät. Ob auf Smartphone, Tablet oder Laptop - die neue Homepage der Martinius Hausverwaltung wird benutzerfreundlich dargestellt und lädt zum Lesen ein.





http://www.martinius-hv.de



Die Martinius Hausverwaltung zusammengefasst:

Die Martinius Hausverwaltung ist eine auf Immobilieneigentümer ausgerichtetes Unternehmen und übernimmt die Kaufmännische und Technische Verwaltung von Wohn- und Gewerbeimmobilien in ganz Deutschland. Mit 8 Standorten ist das Unternehmen im ganzen Bundesgebiet vertreten und betreut hunderte Eigentümer in allen Fragen rund um die Immobilie.

MARTINIUS HAUSVERWALTUNG

MARTINIUS HAUSVERWALTUNG

Christel Nickel

Am Ortfelde 38

30916 Isernhagen

cn(at)martinius-hv.de

08005460000

http://www.martinius-hv.de



MARTINIUS HAUSVERWALTUNG

Rene Pötschke

Isernhagen

08005460000





