workflow builder: Optimierung Ihrer Geschäftsprozesse vom DMS Spezialisten noeske netsolutions

(firmenpresse) - Bad Homburg, 21.September 2016 - Ein Workflow (Arbeitsablauf) optimiert die Verwaltung eines Prozesses, der mehrere Ressourcen und Mitarbeiter erfordert. Der Workflow fordert einen Mitarbeiter auf, eine Aufgabe zu erledigen, sobald alle notwendigen Voraussetzungen erfüllt bzw. alle Vorarbeiten erledigt sind. Mitarbeiter erkennen sofort, welche Aufgabe Sie derzeit erledigen müssen. Es wird sichergestellt, dass keine Prozessschritte ausgelassen werden.

Unternehmen arbeiten jedoch oft mit unterschiedlichen Geschäftsprozessen. Beispiele dafür : Prüfung, Freigabe und Verbuchung von Eingangsrechnungen oder auch die Bearbeitung der Anfragen von Neukunden, Urlaubsantrag, QM-Workflow etc.

Einfache grafische Workflow Designer decken die Anforderungen an die Prozesslogik und Steuerung oft nicht ab. Hochkomplexe Workflowprogramme erfordern Spezialwissen zur Konfiguration bzw. ausgebildetes IT-Personal. Sehr hoher Aufwand und damit verbundene Kosten sind die Folge.



Hier setzt der neu entwickelte workflow builder von noeske netsolutions (http://www.noeske.de/dms-loesungen/) an. Mit dem noeske workflow builder hat noeske netsolutions ein zentrales Werkzeug zur Erstellung individueller Workflows entwickelt.



Mit noeske workflow builder können Sie Workflow-Definitionen anlegen und bearbeiten. Erstellte Workflow-Definitionen können von Ihnen getestet und aktiviert werden. Sie definieren über eine komfortable Benutzeroberfläche:

- die einzelnen Workflowschritte

- die logische Steuerung

- die zeitliche Steuerung

- die Berechtigungen für den Workflow



noeske workflow builder bietet Ihnen ein komfortables und einfach zu bedienendes Werkzeug. Sie erstellen einen leistungsstarken Workflow, individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten. Auch komplexe Anforderungen lassen sich so auf Basis einer sicheren Architektur umsetzen. Ihr Workflow wird ohne große Programmierkenntnisse administriert, so dass Sie selbstständig Ihre Unternehmensprozesse darstellen und optimieren können. Sie und Ihr Unternehmen sind von vorgefertigten Workflows unabhängig.



Ihre Vorteile:



-Selbst eingerichteter und speziell auf die eigenen Bedürfnisse zugeschnittener Workflow

-Änderungen an Workflows können kurzfristig vorgenommen werden

-Der Workflow kann von Ihnen ohne Programmieraufwand in allen aktuellen Webbrowsern visuell konfiguriert werden



In einem Video stellen wir Ihnen noeske workflow builder in Verbindung mit noeske template - der Musteraktenlösung von noeske netsolutions vor. Die Kombination dieser beiden Produkte ergibt eine eigenständige Lösung.





Über noeske netsolutions



noeske netsolutions hat sich darauf spezialisiert, Dokumentenmanagement- und Archivierungslösungen für den konkreten Kundenbedarf und die entsprechenden Geschäftsprozesse zu entwickeln. Eine große Anzahl realisierter DMS-Projekte in den letzten 20 Jahren zeugen vom umfangreichen Know-how und der Praxiserfahrung der Mitarbeiter an den beiden Standorten in Bad Homburg (Zentrale) und Sinntal (Entwicklung).



Seit 1994 steht noeske netsolutions für Zuverlässigkeit und Kontinuität in der Betreuung aller Projekte. Am 01.12.2001 wurde das Unternehmen als reines DMS-Unternehmen gegründet und zum 01.01.2003 in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung umgewandelt.



Heute zählen sowohl kleine und mittelständische Unternehmen, als auch weltweit agierende Konzerne wie Abbott, AbbVie, American Express oder Lufthansa zu unserem langjährigen Kundenstamm und zu den Nutzern von noeske webdms.



Weitere Informationen zu den aktuellen Lösungen und Leistungen der noeske netsolutions für Dokumentenmanagement & Workflows finden Sie auf unserer Webseite (www.noeske.de).

