Fachbuch-Neuerscheinung: Lichtplanung und Lichtdesign

Fachbuch "Lichtplanung und Lichtdesign"

Von Prof. Dr.-Ing. Roland Greule, Dipl.-Psych. Torsten Braun und Lichtplaner Dipl.-Ing. Markus Felsch



"Lichtplanung und Lichtdesign"

Konzepte - Technik - Beispiele

Ein optimales Bündel aus Fachwissen und Erfahrungen



In den letzten 15 Jahren hat die professionelle Lichtplanung in der Architektur enorm an Bedeutung gewonnen. Durch die Etablierung des Berufsbildes "Lichtplaner" und der Gründung zahlreicher Studiengänge in der Lichtplanung ist der Bedarf an fundierter Fachliteratur enorm gestiegen.



Das Buch "Lichtplanung und Lichtdesign" fasst die Kompetenzfelder der Autoren Prof. Dr.-Ing. R. Greule, Dipl.-Psych. T. Braun und dem Lichtplaner Dipl.-Ing. M. Felsch geschickt zusammen. Es werden praktische Anleitung für Aufgabenstellung der alltäglichen Praxis gegeben, sowie die wahrnehmungspsychologischen Funktionsweisen menschlicher Wahrnehmung erklärt. Eine umfassende Erläuterung lichttechnischer Grundlagen komplettiert das Buch.



Das praxisorientierte Werk berücksichtigt Beleuchtungen durch Tages- und Kunstlicht gleichermaßen. Es unterstützt Architekten und Ingenieure in allen Planungs- und Realisierungsphasen und vermittelt das nötige Fachwissen, um lichttechnische Anforderungen und Möglichkeiten bereits früh im Entwurf berücksichtigen zu können und die Zusammenarbeit mit spezialisierten Fachplanern und Ausführenden zu erleichtern.



Ein fundiertes Nachschlagewerk für Studierende, Planer und Praktiker



"Lichtplanung und Lichtdesign" dient sowohl als Lehrbuch wie auch als Nachschlagewerk. Es ist für angehende Lichtplaner, Architekten und für Alle geschrieben, die sich für Licht in der Architektur interessieren.



"Lichtplanung und Lichtdesign" stellt für verschiedene Raum- und Nutzungsanforderungen geeignete Beleuchtungskonzepte und Lösungen vor. Neben lichttechnischen und wahrnehmungspsychologischen Grundlagen, den normativen Vorgaben (DIN-Normen, Bauvorschriften, Arbeitsstättenverordnung usw.) und den technischen Möglichkeiten widmet es sich der konkreten Gestaltung, Planung und der Bauausführung anhand zahlreicher Beispielprojekte.





"Lichtplanung und Lichtdesign" -

Eine praxisnahe und anschauliche Planungshilfe:



- zahlreiche Anregungen und Ideen für eigene Entwürfe

- anschauliche Erläuterung der Planungsgrundlagen für die Licht- und Beleuchtungsplanung

- Auswahl der geeigneten Lösung für verschiedene Raum- und Nutzungsanforderungen (Arbeitsplätze, Wohnräume etc.)

- für die durchdachte Nutzung von Beleuchtung durch Tages- und Kunstlicht zur Reduzierung des Energiebedarfs (Energetische Bewertung von Gebäuden DIN 18599-4, Nachhaltigkeit)

- unterstützt in der Kommunikation mit ausführenden Unternehmen und spezialisierten Fachplanern

- ideal zur individuellen Beratung des Bauherren



Bezugsdaten:

Torsten Braun . Markus Felsch . Roland Greule

Lichtplanung und Lichtdesign

Konzepte - Technik - Beispiele

188 Seiten mit 285 farbigen Abbildungen und 15 Tabellen

Einführungspreis 69,- EUR bis 30.9.2016, danach 79,- Euro

Erscheinungsjahr 2016 , 1. Auflage

ISBN 978-3-481-03366-8

Auch als E-Book erhältlich



Felsch Lighting Design ist ein unabhängig arbeitendes Lichtplanungsbüro mit Sitz in Hamburg und kann auf über 20 Jahre Erfahrung im Umgang mit dem Werkstoff Licht in nationalen und internationalen Projekten zurückgreifen. Ein Team aus qualifizierten Spezialisten unterstützt seine Auftraggeber vom Entwurfsprozess bis zur individuellen technischen Umsetzung des Lichtprojektes. Weitere Informationen unter www.felsch.de





Felsch lighting design GmbH

Friesenweg 4, Haus 4, 22763 Hamburg

