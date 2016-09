MEMOMED e.V. : Fortbildungen auf hohem Niveau

Von Ärzten für Ärzte: Das Team aus Medizinern bietet Seminare und Fortbildungen an. Durch gute Zusammenarbeit und qualifizierte Kursleiter kommen die Teilnehmer an ihr Ziel.

(firmenpresse) - Die Vereinigung aus Ärztinnen und Ärzten leitet zertifizierte Fortbildungen zu verschiedenen aktuellen Themen aus dem Gebiet der Medizin. Bei den Lehrkräften handelt es sich um erfahrene Mediziner, die ausnahmslos in leitenden Positionen tätig sind und bereits seit Jahren ihre wissenschaftliche und didaktische Qualifikation nachgewiesen haben. Die Seminare werden in kompakter Form durchgeführt. Außerdem ist die Teilnehmerzahl eingeschränkt, um mit einer sinnvollen Gruppengröße die Konzentration nicht zu stören. Die Kurse sind so geplant, dass keine zusätzlichen An- und Abreisetage eingeplant werden müssen. Das Ziel bei allen Veranstaltungen ist, mit Hilfe von einem Team aus hoch qualifizierten Referenten für makellose Unterrichtseinheiten zu sorgen.







Klassenraum Sylt



Sämtliche Seminare finden in Westerland auf Sylt statt. Dadurch kann nach dem Lernen eine entsprechende Erholung geboten werden. Die Gruppendynamik wird von den Interaktionen zwischen Referenten und Teilnehmern in der schönen Inselatmosphäre gestärkt. Die sechs bis acht Tage langen Kurse können so entspannt genossen werden. MEMOMED legt nicht nur großen Wert auf die Qualität der Lehrkräfte, sondern auch auf die gezielte Wahl des Veranstaltungsortes. Anhand der abschließenden Kursbewertungen wird dem Veranstalter der Erfolg immer wieder bestätigt.



Neben den normalen Seminaren gibt es Veranstaltungen wie:



Geriatrische Grundversorgung

Spezielle Schmerztherapie

Ernährungsmedizin

Palliativmedizin

Psychosomatische Grundversorgung

Balint







http://www.memomed.de



