KFS Group erweitert Portfolio um den Bereich Qualitätsmanagement: Thomas Meidinger neuer Partner

(firmenpresse) - Thomas Meidinger, bundesweit anerkannter Experte im Qualitätsmanagement, ist als Partner in die KFS Group (http://www.kfs-group.com)eingestiegen. Damit erweitert die KFS Group ihr Portfolio um den Bereich Qualitätsmanagement. Die internationale Umsetzungsberatung für Neuprodukteinführung, Lieferketten- und Qualitätsmanagement hat ihren Hauptsitz in Holzkirchen bei München.



Meidinger ist auf die Beratung, Auditierung und Moderation von Qualitätsmethoden in Unternehmen spezialisiert. Seine Expertise im Qualitätsmanagement umfasst Prozessmanagement, technisches Risikomanagement, Audits sowie die Beratung zu Normen, wie der ISO 9001, der ISO/TS 16949 und den VDA-Regelwerken. Der Dipl.-Ing. Maschinenbau und Dipl. Wirtschaftsingenieur ist seit 20 Jahren im Qualitätsmanagement tätig, davon über 15 Jahre selbständig. Er ist Dozent an der FH Kufstein und an der FOM Starnberg/München. Sein Branchenfokus liegt auf dem produzierenden Gewerbe und hier vor allem der Automobilbranche, der Telekommunikationsindustrie sowie dem Maschinen- und Sondermaschinenbau.



Zum Portfolio der KFS Group gehören unter anderem die Produktentwicklung, die Gestaltung von Lieferketten, sowie die Optimierung von Produktionsprozessen. Zu den Kunden der KFS Group zählen OEMs, führende Zulieferer der internationalen Automobilindustrie, aber auch Hersteller der Elektro-, Transport- und Medizintechnik. Die KFS Group verfügt über Niederlassungen in Deutschland, Großbritannien, China und Brasilien.



Philipp Kirschenhofer, CEO und Geschäftsführer der KFS Group: "Mit Thomas Meidinger erweitern wir unsere Angebotspalette um Schlüsselelemente zur Sicherstellung der Wettbewerbsfähigkeit moderner Fertigungsbetriebe. Das 21. Jahrhundert fordert den Unternehmen Ausschussraten im Promillebereich ab. Innovationsstärke, gepaart mit Effizienz und Effektivität, sind entscheidend zur Sicherung der Marktführerschaft. So unterstützen wir unseren Kunden fachlich und methodisch."



Link auf vollständige Pressemeldung (https://www.kfs-group.com/v3/thomas_meidinger_neuer_partner/)





Die KFS Group unterstützt ihre Kunden dabei, qualitativ hochwertige und innovative elektromechanische Produkte, wettbewerbsfähig in Serie zu produzieren.



In Umsetzungs- und Beratungsmandaten im Produktentstehungsprozess, dem Lieferketten- und Qualitätsmanagement, bei strategischen Aufgabenstellungen sowie der Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation werden Mandanten global unterstützt. Die Tätigkeitsschwerpunkte liegen auf dem Programm-, Projekt- und Krisenmanagement in Produktionsanläufen, der Lokalisierung von Beschaffungsumfängen, sowie der Verbesserung von Produktionsprozessen elektronischer und mechanischer Komponenten und Systeme. Die Besetzung von Schlüsselpositionen durch Interimsmandate rundet das Portfolio ab.



Zu den Kunden der KFS Group zählen OEMs und ODMs, führende Zulieferer und Hidden Champions sowie deren Zulieferer der internationalen Automobilindustrie, sowie Hersteller der Elektro-, Transport- und Medizintechnik. Die KFS Group verfügt über Niederlassungen in Deutschland, Großbritannien, China und Brasilien

