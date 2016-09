SLM Solutions zeigt das gesamte Portfolio der additiven Fertigungsanlagen in Brünn

(firmenpresse) - (Mynewsdesk) SLM Solutions Group AG präsentiert auf der MSV 2016 die gesamte Bandbreite der additiven Selective Laser Melting (SLM®)-Technologie ? Verfahren, Anlagen, Materialien und Services. Der führende Hersteller generativer Fertigungssysteme ist in Brünn mit zwei Messeständen in Pavillon P/119 und in Pavillon Z/023 vertreten.



Die Internationale Maschinenbaumesse ist die führende Industriemesse Mitteleuropas. Jedes Jahr nehmen an ihr mehr als 1.500 Aussteller und 75.000 Besucher aus 59 Ländern der ganzen Welt teil. Auf der MSV sind alle Schlüsselbereiche der Maschinenbauindustrie vertreten. Zur Tradition der Veranstaltung gehört ein hochkarätiges Rahmenprogramm mit Konferenzen, Seminaren und Workshops. In diesem Jahr wird während der MSV die größte tschechische Konferenz über den 3D-Druck stattfinden.



SLM Solutions Group AG präsentiert auf der MSV 2016 in Brünn den aktuellen Entwicklungsstand in der Selective Laser Melting (SLM®)-Technologie auf den Ständen in Pavillon P/119 und Pavillon Z/023. Auf dem Hauptstand in Pavillon P/119. zeigen die Norddeutschen mit den addivitive Manufacturing SLM®-Anlage 280HL die vollständige Prozesskette (Closed Loop) der generativen Fertigung: Von der Datenerstellung über den Schmelzvorgang bis zur Pulverrückgewinnung und Wiederaufbereitung. Die SLM®280HL ist die ideale ?Universalanlage? sowohl im F+E- Bereich als auch für die Produktion im SLM Verfahren. Die SLM®280HL entspricht den Kundenwünschen nach raumsparenden, qualitäts- und kostenoptimierten Lösungen.



Neben der Ausstellung bereichert das Lübecker Unternehmen die Konferenz ?3D-Druck, Trends, Erfahrungen und Geschäftsmöglichkeiten? mit zwei Beiträgen zur Additiven Fertigung. In Halle E, Saal E1 erhalten alle Interessierten tiefere Einblicke in die SLM®-Technologie, die vielfältigen Möglichkeiten in der Anwendung und der Optimierung von Produkten im Maschinen- und Anlagenbau und anderen Branchen.



Stefan Ritt, Leiter Global Sales & Marketing der SLM Solutions Group AG: ?Wir verstehen uns als Wegbereiter und Impulsgeber in der Fertigungstechnik für viele Branchen vom Automobil- und Maschinenbau über die Medizin- bis zur Luft- und Raumfahrttechnik. Unser Ziel ist Erforschung und Entwicklung von effizienten und hochqualitativen Lösungen für die Produktion von Prototypen, Kleinserien und individuellen Serienprodukten unter der Prämisse, dem Kunden eine höchstmögliche Produktivität bei gleichzeitiger Flexibilität zu liefern. In Brünn können die Besucher durch die Kombination von Fachmesse und Konferenz viele neue Impulse zu dieser innovativen Technologie aufnehmen und Ihre Erfahrungen im Dialog miteinander austauschen.?







Die SLM Solutions Group AG aus Lu?beck ist ein fu?hrender Anbieter metallbasierter additiver Fertigungstechnologie. Die Aktien des Unternehmens werden im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbo?rse gehandelt. Seit dem 21. März 2016 ist die Aktie im TecDAX gelistet.Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung, Montage und den Vertrieb von Maschinen und integrierten Systemlo?sungen im Bereich des Selektiven Laserschmelzens (Selective Laser Melting) sowie der Vakuum- und Metallgießanlagen. SLM Solutions bescha?ftigt derzeit mehr als 310 Mitarbeiter in Deutschland, den USA, Singapur, Russland und China. Die Produkte werden weltweit von Kunden in der Luft- und Raumfahrtbranche, dem Energiesektor, dem Gesundheitswesen oder dem Automobilsektor eingesetzt.



