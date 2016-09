Vom ehemaligen Roxy auf den Spuren der neuen Via Appia

(firmenpresse) - Ein Gefühl von Zeitlosigkeit kommt auf und bietet den gestressten Großstädtern eine Chance, der Tageshetze zu entkommen. Schnurgerade zieht sie sich bis heute - wie mit einem magischen Sog - in die Ferne: Die Via Appia von Rom nach Brindisi. Aus dem ehemaligen Roxy an der Leopoldstraße 48 wird nun die neue Via Appia:

Ein außergewöhnliches, junges Italo-Konzept mit einer unerwartet großen Auswahl an verschiedenen Gerichten, besonderen Kreationen und Variationen von Pasta, Pizza, Salat und Dolci. Es herrscht eine einfache Philosophie in dem neuen Lokal im Herzen Schwabings: Gutes italienisches Essen, mit viel Aufmerksamkeit in einer entspannten Atmosphäre serviert. Das Ambiente bietet ein Erlebnis auf intuitive und traditionelle Art. Gute italienische Küche verwendet nur die frischesten Zutaten, die hier mit viel Liebe und vor allem "passione" gepaart werden. So wollen die neuen Geschäftsführer, die schon erfolgreich mehrere Lokale in München eröffnet haben, auch hier wieder ihre Leidenschaft umsetzen: "Wir sind leidenschaftlich für das, was wir tun. Wir lieben gutes Essen und einen aufmerksamen Service und wollen mit unseren Gästen in der Via Appia diese Begeisterung teilen."



Das neue Lokal erstreckt sich auf 600 Quadratmeter und bietet 300 Sitzplätze im Innen- und Aussenbereich. Nach einer umfangreichen Sanierung und einem Komplettumbau präsentiert sich das ehemalige Roxy in einem völlig neuen Gewand. Hartmuth Janke, Architekt diverser Gastronomieobjekte wie z.B Zum goldenen Kalb und Chez Fritz hat auch hier wieder sein Händchen fürs Besondere bewiesen. Die Via Appia heisst in jeder Weise willkommen zu einem neuen Pfad des perfekten Gastgebens, einem Pfad bei dem der Gast bis zum Schluss mit Emotionen beschenkt wird.

Ein besonderes Erlebnis auf intuitive und traditionelle Art.

So einfach!

Simplemente italiano!





VIA APPIA ist ein außergewöhnliches, junges Italo-Konzept im Herzen Schwabings mit Bestlage auf der Leopoldstraße inklusive einer riesigen Sonnenterrasse.

Via Appia

