ALDI SÜD erhält den "Lean and Green Star" (FOTO)

ALDI SÜD erhält den "Lean and Green Star"

Die Unternehmensgruppe ALDI SÜD erhält als eines der ersten

Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel den "Lean & Green Star". Die

Non-Profit-Initiative vergibt die Auszeichnung für nachhaltiges

Handeln in der Logistik. Teilnehmende Unternehmen verpflichten sich,

ihre Treibhausgas-Emissionen in diesem Bereich innerhalb von fünf

Jahren um 20 Prozent zu senken.



ALDI SÜD hatte ein entsprechendes Maßnahmenpaket vorgelegt und es

im Zeitraum von 2012 bis 2015 umgesetzt. Die Prüfung der Reduzierung

erfolgte durch den TÜV Nord anhand eines einheitlichen Prüfsystems.

"Das Ziel war ehrgeizig, und wir freuen uns umso mehr, es in nur drei

Jahren erreicht zu haben", freute sich Andreas Grolik, Stellvertreter

des Geschäftsführers Logistik und Services bei ALDI SÜD. Er nahm den

Umwelt-Preis auf dem ECR-Tag in Berlin gemeinsam mit Andreas Kremer,

Leiter Logistikmanagement, entgegen.



Für die Senkung des Treibhausgas-Ausstoßes war ein umfangreiches

Maßnahmenpaket umgesetzt worden. Unter anderem hatte ALDI SÜD seine

Quellgebietslager weiter ausgebaut. In den Lagern wird die Ware von

mehreren Lieferanten gebündelt, sodass Transporte zu den

Logistikzentren bestmöglich ausgelastet sind. Auf diese Weise lassen

sich Streckenkilometer und Treibstoff einsparen. "Die erhöhte

Effizienz wirkt sich positiv auf unsere CO2-Bilanz aus", sagte

Andreas Kremer. "Darüber hinaus können wir so die Rampenkontakte in

unseren Regionalgesellschaften verringern."



ALDI SÜD engagiert sich schon lange für eine nachhaltige Logistik

und setzt bei seinen Fahrzeugen auf die neueste Technik. Genutzt

werden beispielsweise Mehrkammerfahrzeuge, die den Transport von

Waren in bis zu drei verschiedenen Temperaturbereichen ermöglichen.

Diese Maßnahme hilft, unnötige Streckenkilometer zu vermeiden.

Zusätzlich erhalten Mitarbeiter Schulungen und achten darauf,



klimafreundlich zu fahren und die Umwelt so wenig wie möglich zu

belasten. "Diesen Anspruch haben wir selbstverständlich auch an die

Fahrer unserer Speditionen", sagte Kremer.



Die Auszeichnung mit dem "Lean and Green Star" unterstreicht, wie

wichtig der Unternehmensgruppe ALDI SÜD ihr Engagement im Bereich

Umweltschutz ist. Bereits Ende letzten Jahres hat die

Unternehmensgruppe die Erklärung deutscher Unternehmer zum

Klimaabkommen von Paris mitunterzeichnet. Gemeinsam mit 33 weiteren

führenden Unternehmen aus verschiedenen Branchen hat sie sich

verpflichtet, weiterhin zur Begrenzung des globalen

Temperaturanstiegs beizutragen. Vor allem mit dem Ausbau Erneuerbarer

Energien und dem Einsatz umweltfreundlicher Kältemittel hat ALDI SÜD

allein im vergangenen Jahr mehr als 111.353 Tonnen CO2 eingespart.



