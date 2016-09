Verlagsanstalt Handwerk wird Medienpartner

Die Verlagsanstalt Handwerk wird Medienpartner beim Internet-Marketing-Tag im Handwerk

Hans Jürgen Below, Geschäftsführer der Verlagsanstalt Handwerk

(firmenpresse) - Die Verlagsanstalt Handwerk, Herausgeber vom Deutschen Handwerksblatt, wird einer der Haupt-Medienpartner des Internet-Marketing-Tag im Handwerk, der am 29. Oktober 2016 in Frankfurt stattfindet.



Der Geschäftsführer Hans Jürgen Below wird in einem Interview zu seiner Motivation gefragt, Medienpartner geworden zu sein und wie er das Thema Internet, Social Media und Handwerk heute und in Zukunft sieht. Zusätzlich liefert er Einblicke zur Wahl von Mister und Miss Handwerk. Die amtierende Miss Handwerk Marie Therese Simon wird beim Internet-Marketing-Tag im Handwerk beim Champions Talk teilnehmen und sich zur Ihren zahlreichen Social Media Aktivitäten äussern.



Das komplette Interview finden Sie unter:

http://internet-marketing-tag-handwerk.de/hans-juergen-below-verlagsanstalt-handwerk-interview/





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.internet-marketing-tag-handwerk.de



Das Internet bietet unendliche Möglichkeiten - auch für das Handwerk, um mehr und bessere Aufträge anzuziehen und gute Fachkräfte zu gewinnen. Wie man diese Chancen konkret anpackt, erfahren Handwerkbetriebe von netzaktiven Handwerkskollegen und Branchenkennern beim Internet-Marketing-Tag im Handwerk.

Internet-Marketing-Tag im Handwerk

0711-Netz

Thomas Issler

Parlerstrasse 4

70192 Stuttgart

thomas-issler(at)0711-netz.de

0711-2591718

http://www.0711-netz.de



Datum: 21.09.2016 - 17:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1403151

Anzahl Zeichen: 928

Firma: Internet-Marketing-Tag im Handwerk

Ansprechpartner: Thomas Issler

Stadt: Stuttgart

Telefon: 0711-2591718





