Jung: Erster kleiner Schritt auf dem Weg zu einer dauerhaften Feuerpause

(ots) - Entflechtung der Streitkräfte in der Ostukraine

muss weitergehen



Die ukrainische Regierung und die Separatisten haben sich auf

einen Rückzug ihrer Truppen an drei Stellen des Konfliktgebiets in

der Ostukraine geeinigt. Dazu erklärt der stellvertretende

Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Franz Josef Jung:



"Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion begrüßt die Vereinbarung über eine

Entflechtung der Truppen an drei besonders neuralgischen Stellen des

Konfliktgebiets in der Ostukraine. Dies ist ein erster kleiner

Schritt auf dem Weg zu einer dauerhaften Feuerpause. Es ist zu

hoffen, dass diese Vereinbarung hält und darauf aufbauend weitere

Entflechtungen vereinbart werden.



Ziel muss sein, dass möglichst bald entlang der gesamten

Konfrontationslinie die Waffen schweigen - und zwar dauerhaft.

Anschließend sollen die schweren Waffen abgezogen werden. Die

OSZE-Beobachter müssen ungehinderten Zugang zum gesamten

Konfliktgebiet bekommen. Erst dann besteht auch eine Chance,

Regelungen für die politischen Fragen der Minsker Vereinbarungen wie

beispielsweise die von Lokalwahlen im Donbass zu finden."







Pressekontakt:

CDU/CSU - Bundestagsfraktion

Pressestelle

Telefon: (030) 227-52360

Fax: (030) 227-56660

Internet: http://www.cducsu.de

Email: pressestelle(at)cducsu.de



Dies ist eine Pressemitteilung von

CDU/CSU - Bundestagsfraktion

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 21.09.2016 - 16:25

Sprache: Deutsch

News-ID 1403154

Anzahl Zeichen: 1504

Kontakt-Informationen:

Firma: CDU/CSU - Bundestagsfraktion

Stadt: Berlin





Diese Pressemitteilung wurde bisher 77 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung