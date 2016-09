Frankfurter Rundschau: Der späte Blick nach rechts

(ots) - Der Befund ist erschreckend, aber der Appell

liest sich gut. Der Befund, enthalten im Bericht der Bundesregierung

zur deutschen Einheit, schlägt sich in Schlagzeilen wie "Fremdenhass

in Ostdeutschland verfestigt sich" oder "Der bedrohte Frieden"

nieder. Der Appell steht im Bericht selbst und gipfelt in der

berechtigten Forderung an Politik und Gesellschaft,

"Fremdenfeindlichkeit, Extremismus und Gewalt möglichst keinen Raum

zu lassen". Das Problem: Jahrelang hat sich vor allem der

christdemokratische Teil der diversen Regierungen blamiert.

Initiativen gegen rechts wurde das Geld gestrichen, und der Verdacht,

sie seien von Linksextremisten getragen, war immer zur Hand. Erst

jetzt, da die längst erwiesene "gruppenbezogene

Menschenfeindlichkeit" über ein Scharnier namens AfD den

Politikbetrieb stört, wachen die Regierenden auf. Es wäre schön, wenn

ihren Worten wenigstens jetzt auf Dauer die notwendigen Taten folgen

würden. Aber viel Zeit ist schon verloren - hoffentlich nicht zu

viel.







