Hardt: Aufhebung der Russland-Sanktionen erst nach vollständiger Umsetzung von Minsk

(ots) - Erweiterung der Sanktionsliste um vier

Duma-Abgeordnete von der Krim prüfen



Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel hat vor seiner Reise nach

Moskau am Mittwoch erneut eine schrittweise Aufhebung der Sanktionen

gegen Russland ins Spiel gebracht. Dazu erklärt der außenpolitische

Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Jürgen Hardt:



"Nach der Bombardierung eines UN-Hilfskonvois in Syrien erwartet

die CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag, dass Wirtschaftsminister

Gabriel deutliche Worte gegenüber dem russischen Präsidenten Putin

findet. Russland muss seinen Einfluss auf den syrischen Machthaber

Assad geltend machen, um derartige eklatante und unverzeihliche

Verletzungen des Kriegsvölkerrechts zu unterbinden. Er muss auch auf

eine unabhängige internationale Untersuchung dringen.



Die Äußerungen von Minister Gabriel, nach denen die Sanktionen

gegen Russland schrittweise aufgehoben werden können, kann die

CDU/CSU-Fraktion nicht nachvollziehen. Wir unterstützen ausdrücklich

die Auffassung der G7-Staaten, dass eine Aufhebung der Sanktionen an

die vollständige Umsetzung des Minsker Abkommens gekoppelt ist. Einen

Rabatt kann es angesichts der massiven Verletzungen des Völkerrechts

von Seiten Russlands nicht geben. Mit der Annexion der Krim und dem

Vorgehen in der Ostukraine stellt Russland die europäische

Friedensordnung nach 1945 mutwillig und gewaltsam in Frage.



Deshalb sollte auch eine Erweiterung der Sanktionsliste um die

vier Abgeordneten von der Krim geprüft werden, die bei den russischen

Parlamentswahlen vergangenen Sonntag völkerrechtswidrig in die

Staatsduma gewählt wurden."







