Kanzlei Jones Day: Audi offenbar tief in Dieselaffäre verstrickt

(ots) - Die Volkswagen-Tochter Audi ist viel tiefer in die

Dieselbetrugsaffäre verstrickt als bislang offiziell eingestanden.

Nach Recherchen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung sind vier

hochrangige Motorenentwickler des Unternehmens beurlaubt worden, weil

sie eine illegale Software für den 3.0-l-TDI-Dieselmotor entwickelt

haben oder davon gewusst haben sollen.



Der VW-Aufsichtsrat hatte die Anwaltskanzlei Jones Day mit der

Aufklärung des Diesel-Skandals beauftragt. Die Ermittler haben

zahlreiche Unterlagen gefunden, die den Betrug belegen sollen. Ein

zentrales Fundstück ist eine Mail aus dem Jahr 2007. Darin geht es um

die strengen Abgaswerte in den USA. Ein Audi-Ingenieur soll

unverblümt an einen größeren Kreis von Audi-Managern geschrieben

haben: "Ganz ohne Bescheißen" werde man es nicht schaffen.



Im Zuge der Ermittlungen bei VW stieß Jones Day auf immer mehr

Hinweise, wie stark Audi in den Betrug verwickelt war. So haben die

Audi-Ingenieure offenbar nicht nur eine Betrugssoftware bei ihren

eigenen Premium-3-Liter-Fahrzeugen eingesetzt. Sie sollen auch den

Betrug bei VW maßgeblich begleitet und unterstützt haben. Audi gilt

mittlerweile im Konzern als die "Mutter des Betrugs".



Bisher hatte Audi immer geleugnet, betrogen und bei seinen Motoren

eine Betrugssoftware eingesetzt zu haben. Der Ingolstädter Autobauer

hatte beteuert, bestimmte Spezifikationen der Motorsteuerung seien

gegenüber den US-Behörden lediglich "nicht offengelegt worden". Diese

Version lässt sich mit den Ermittlungen von Jones Day nur schwer in

Übereinstimmung bringen.



Audi wollte seine bisherige Darstellung, man habe nicht betrogen,

auf Anfrage von NDR, WDR und SZ nicht wiederholen. Auf die Frage, ob

Audi bei der Darstellung bleibe, antwortete der Konzernsprecher, man

unterliege einem Schweigegebot des US-Richters Charles Breyer.





Unter den beurlaubten Mitarbeitern ist auch der bisherige

Entwicklungsvorstand Stefan Knirsch. Er wird durch Zeugenaussagen und

Mails belastet, wonach er von dem Betrug wusste. Nach den

Erkenntnissen von Jones Day ist die Beweislage gegen ihn erdrückend.

Knirsch bestreitet die Vorwürfe. Gegen den Vorstandsvorsitzenden

Rupert Stadler hingegen lägen bislang keine konkreten Beweise vor.



Unklar ist derzeit, welche strafrechtlichen Konsequenzen die

Audi-Mitarbeiter fürchten müssen. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig

teilte heute mit, sie prüfe Vorwürfe gegen Audi-Mitarbeiter. Bei der

Staatsanwaltschaft in München gibt es bereits seit einem Jahr einen

Prüfvorgang. In US-Akten werden etliche Audi-Mitarbeiter als belastet

geführt.







