Capsula® präsentiert neuen Internetauftritt: Spielend leicht zum neuen Kindersitz

Sicherheit und Geborgenheit für die jüngsten Passagiere: Das sind die Ziele des Kindersitz-Herstellers capsula®. Jetzt präsentiert sich die Marke mit einem neuen und benutzerfreundlichen Webauftritt. Unter www.c-capsula.com stehen ab sofort anschauliche Informationen zum innovativen Produktportfolio von capsula® bereit. Der Website-Relaunch überzeugt durch eine einfache Bedienung und zugleich klare aber auch spielerisch-kreative Optik: Liebevolle Zeichnungen von Planeten, Sternen sowie eine animierte Raumkapsel, ziehen den Nutzer sofort in das capsula®-Universum.





(firmenpresse) - Sitzfinder erleichtert die Suche

Einen klaren Überblick verschafft die neue Unterteilung in die Kategorien Baby, Mini, Multi und Junior. Ein Sitzfinder erleichtert zusätzlich die Suche nach dem passenden Modell: Anhand von Schiebereglern können Alter und Gewicht des Kindes ausgewählt werden und im Handumdrehen ermittelt die Website den passenden Sitz für den Nachwuchs. Ob Gruppe I, II oder III: Die Produktreihe bietet für jedes Kind von null bis zwölf Jahren und bis 36 Kilo die richtige Lösung.



capsula®: Geborgenheit in der Kapsel

Die Entwicklung der Marke wurde inspiriert durch das Vorbild der Raumkapsel. Sie schützt die Raumfahrer auf ihren Entdeckungsreisen ins All. Auch im Straßenverkehr lauern im Falle eines Unfalls viele Gefahren, vor allem für die kleinen Passagiere. Aus diesem Grund hat es sich capsula® zur Aufgabe gemacht, mit seinen robusten Kindersitzen das Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit, wie in einer Raumkapsel, zu bieten. Für einen optimalen Schutz werden daher extra leichte Strukturen und Sicherheitsmerkmale eingesetzt. Dank konsequentem Qualitätsmanagement und effizienter Kostenkontrolle bieten capsula®-Kindersitze für alle Raumfahrereltern bezahlbaren Schutz für ihre kleinen Astronauten.



Auch das Logo der Marke orientiert sich an der äußeren Form einer Raumkapsel. Mit ihrer ergonomischen Form und der maximalen Sicherheit sind capsula®-Kindersitze der optimale Begleiter für gemeinsame Abenteuer und Reisen in ferne Galaxien.







http://www.c-capsula.com



capsula® wird vertrieben durch die alca mobil logistics+services gmbh, einer der führenden automotiven Service-Partner für Fahrzeug-Wischerblätter, -Zubehör, -Ersatzteile, Werkzeug und Kindersitze mit Sitz in Storkow bei Berlin.

alca mobil logistics + services GmbH

alca mobil logistics + services GmbH

Marlene Drescher

Berlin

030 2759 1262



