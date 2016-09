Auszeichnung "Bester Online-Shop Deutschland"

Ahrens+Sieberz ist Deutschlands bester Garten Online-Shop 2016

In einem feierlichen Festakt in der Berliner Bertelsmann-Repräsentanz am 13. September wurde der Onlineshop des Gartenfachhandels Ahrens+Sieberz aus Siegburg/Seligenthal mit der Auszeichnung "Bester Online-Shop Deutschlands" im Bereich Garten geehrt. Ausgelobt wurde der Titel bereits zum zweiten Mal in Folge vom Deutschen Institut für Service-Qualität und dem Nachrichtensender n-tv.

33 der bekanntesten und größten Garten-Onlineshops in Deutschland wurden in einer großen Verbraucherumfrage bezüglich Preis-Leistungs-Verhältnis, Angebot, Kundenservice, Internetauftritt, Versand und Rücksendung sowie Bestell- und Zahlungsbedingungen bewertet. Der Onlineshop von Ahrens+Sieberz ging als Gesamtsieger daraus hervor. An der repräsentativen Umfrage nahmen rund 35.000 unabhängige Verbraucher teil.

Zufriedene Online-Kunden bei Ahrens+Sieberz

Maßgeblich für die Verbraucherentscheidung war die Performance der zu bewertenden Online-Shops im Jahr 2016. Ein überaus erfolgreiches Jahr für den Gartenfachhandel Ahrens+Sieberz und zugleich eine große Herausforderung: neben saisonal bedingt hohen Auftragsvolumen im Frühjahr und Sommer konnte das Unternehmen im Onlinegeschäft ein bemerkenswertes Umsatzwachstum mit vielen Neukunden verzeichnen.

Die Optimierung der Bestellprozesse, kürzere Reaktionszeiten und vor allem eine Modernisierung des Internetauftritts waren wichtige Baustellen, an denen das Marketing-Team sowie alle Beteiligten von der Gärtnerei über den Kundendienst bis zur Logistikabteilung nahezu rund um die Uhr gearbeitet haben.

Von der kleinen Gärtnerei zu Deutschland bestem Garten-Onlineshop

Vor 60 Jahren begann die Erfolgsgeschichte der Gärtnerei Ahrens+Sieberz in der Nähe von Bonn, in Siegburg/Seligenthal. Noch heute befindet sich hier das inzwischen 5000 qm große A+S Gartencenter, in dem die große Produktvielfalt an heimischen und internationalen Pflanzen für Garten, Balkon und Terrasse sowie Gartenzubehör und Gartendekor verkauft werden. Mit den ersten Versandkatalogen im Jahr 1957 begann der Aufstieg des inhabergeführten Familienunternehmens zu einem der bedeutendsten Versandhändler im Gartenbereich. Mit dem Launch eines Online-Shops 2001 wurde der Grundstein für das Onlinegeschäft gelegt.



Lob, Anerkennung und Ansporn

"Die Auszeichnung als "Deutschlands bester Garten-Online-Shop 2016" ist für unser Unternehmen und unsere Mitarbeiter ein großes Lob und zugleich Ansporn, uns nicht auf unseren Lorbeeren auszuruhen", kommentiert Andrea Sieberz-Otto. "Kundenzufriedenheit hat für uns immer höchste Priorität - und das wird auch zukünftig so bleiben mit bestem Service und besten Produkte zu besten Preisen!"





