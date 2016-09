Neu: Die Themenseite "Nandus in Mecklenburg" bietet auf Deutsche-Politik-News.de eine thematische Übersicht!

Am östlichen Ufer des Ratzeburger Sees am Westrand Mecklenburg-Vorpommerns haben sich im Bereich Utecht, Schattin und Schlagsdorf exotische Riesenvögel angesiedelt: Nandus!



Wohl ca. zehn Exemplare dieses ursprünglich aus den Weiten der argentinischen Pampa stammenden Laufvogels waren im Jahr 2000 aus einer Freilandhaltung in Schleswig-Holstein nahe der Landesgrenze zu Mecklenburg-Vorpommern entwichen.



Ausbreitung: In den nachfolgenden Jahren hat sich dann in Mecklenburg-Vorpommern eine über die Jahre stabile Population aufgebaut - der straußenähnliche Vogel wurde so faktisch in Deutschland heimisch.



Die von der Ansiedlung betroffenen Bauern beklagen inzwischen insbesondere Schäden auf Rapsfeldern.



Im Frühjahr sin bei den Vögeln sind wohl Raps-Blütenknospen besonders beliebt. Diese werden abgebissen, wodurch sich natürlich der Ernteertrag der Bauern verringert.



Eine Bewertung des ursprünglich argentinischen Nandus als Brutvogel in Deutschland erfolgt selbst in Naturschutzkreisen sehr unterschiedlich.



Von Einigen wird die Auflösung der Bestände, also die ausnahmslose Tötung aller Nandus, gefordert. Dies wird mit dem Vorsorgeprinzip begründet, da der Nandu sich als sogenannte invasive Art erweisen könnte.



Zuweilen geäußerte Befürchtungen von einer möglichen Gefährdung von Bodenbrütern, Reptilien und Insekten blieben bisher jedoch durch Feldforschungen und Magenuntersuchungen unbestätigt.





