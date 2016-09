clickApoint.com wird Multilingual

Die dynamische Plattform, auf der Transporte, Fracht, Sitzplätze oder Mitfahrgelegenheiten weltweit angeboten und gesucht werden können ist jetzt in 10 Sprachen verfügbar!

(PresseBox) - clickApoint.com gilt als die dynamische Plattform, auf der Transporte, Fracht, Sitzplätze oder Mitfahrgelegenheiten weltweit angeboten und gesucht werden können. Egal ob Verlader oder Spediteur, ob Kurierdienst, Paketdienst oder Zubringer, ob privat oder gewerblich: clickApoint.com versteht sich als globales Netzwerk der Mobilität und kann von jedem völlig kostenfrei genutzt werden.

Auf der IAA - Nutzfahrzeuge, welche in der Zeit vom 22.09.bis zum 29.09. in Hannover stattfindet, präsentiert die GPSoverIP Company ein Update für clickApoint.com. Die neue Version enthält wieder zahlreiche zusätzliche Funktionen. Wie bereits in der Vergangenheit sind auch diesmal bei der Entstehung Anforderungen umgesetzt, welche durch die clickApoint Community angeregt wurden. Das Usability wurde dadurch weiter verbessert.

Als wesentliche Neuerung ist jedoch die Mehrsprachigkeit des Transportmanagement Portals hervorzuheben. Bereits von Anfang an ist clickApoint.com als marktübergreifende Plattform für Transporte jeglicher Art vorgesehen. Rechtzeitig zur Eröffnung der Weltleitmesse für Nutzfahrzeuge, der IAA in Hannover, wird jetzt zur avisierten grenzübergreifenden Öffnung des Marktes die entscheidende Weiche für den Weg in die Zukunft gestellt.

Neu ist ein automatischer Dolmetscher.

Damit werden die erstellten Angebote und Suchen direkt in verschiedenen Sprachen übersetzt und können somit global kommuniziert werden - egal ob in Deutsch, Englisch, Französisch, Russisch, Polnisch, Tschechisch, Türkisch, Spanisch, Italienisch oder Griechisch.

So erhalten auch Länder mit schlecht entwickelten Wirtschaftsstrukturen, wie beispielweise Nordafrika, ein Werkzeug (Transport-/ Frachtbörse /Mitfahrzentrale) wie es bislang nur Nutzern in Industrieländern zur Verfügung steht. Dabei ist gerade in Ländern wie Marokko der Bedarf durch Agrar- und Rohstoffexporte immens.

Der Nutzer dort stellt sein Anliegen in seiner Landessprache ein und dieses wird dem Anwender am anderen Ende in dessen Sprache angezeigt ? genial!



Dadurch sorgt clickApoint.com für einen höheren wirtschaftlichen Austausch zwischen den Ländern und schreitet weiterhin zielstrebig als globales Werkzeug in der mobilen Welt voran.

Besucher der IAA Nutzfahrzeuge 2016, können am sich Stand B20 in Halle 11, umfangreich über clickApoint.com und weitere Neuheiten der GPSoverIP Company informieren.



Die GPSoverIP GmbH ist Anbieter professioneller und ganzheitlicher Telematiklösungen. Im wettbewerbsintensiven Markt gilt das Unternehmen mit insgesamt über 14 Jahren Erfahrung als führender Anbieter. Das patentierte Verfahren GPSoverIP/DATAoverIP ermöglicht die Übertragung von Geo- und Userdaten innerhalb des mobilen Internets in sehr kurzen Intervallen und ohne nennenswerte Zeitverzögerung. Neben GPS-Positionen lassen sich so auch Bilder, Texte oder Daten aus dem Digitalen Tacho bzw. der FMS-Schnittstelle (CAN Bus) sicher, günstig und schnell übertragen. Unter der Marke "GPSauge?" verkauft das Unternehmen europaweit Telematik-Komplettsysteme an Unternehmen der unterschiedlichsten Branchen wie Spediteure, Taxiunternehmen, Handwerker, Entsorger, Kurierdienste etc.

Seit 2006 stattet die GPSoverIP GmbH die führenden Rennteams bei den 24h-Rennen auf dem Nürburgring mit der GPSoverIP-Technologie aus.





