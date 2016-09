Gesund in Stöcken: Infoveranstaltung zu Patientenverfügungen

Hospizkoordinatorin berät am Mittwoch, 5. Oktober, 15 Uhr, im Seniorenzentrum

(PresseBox) - Wer entscheidet über uns im Krankheitsfall, wenn wir selbst dazu nicht mehr in der Lage sind? Wer vertritt unsere Wünsche gegenüber Ärzten, wenn es um Entscheidungen von Leben und Tod geht? Früher oder später stellt sich jeder Mensch diese Fragen. Antworten gibt es am Mittwoch, 5. Oktober, von 15 bis 17 Uhr im Seniorenzentrum, Eichsfelder Straße 54a, in Hannover-Stöcken. Antje Doß, Hospizkoordinatorin vom ambulanten Hospiz- und Palliativdienst der Malteser informiert über Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht. Veranstalter des Nachmittags ist das Projekt ?Gesund in Stöcken? in Kooperation mit dem Altenzentrum Friedrich-Wasmuth-Haus in Stöcken, dessen Träger die v.Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel sind.

In einer Patientenverfügung können Menschen festlegen, wie sie behandelt werden wollen, wenn sie selbst nicht mehr Entscheidungen treffen können. Aber was gehört eigentlich in solch eine Verfügung? Wem kann ich Vollmacht erteilen über welche Belange in meinem Leben? Muss ich die Unterlagen notariell beglaubigen lassen? Wer kann mich beim Ausfüllen der Patientenverfügung unterstützen? Darüber spricht Fachfrau Antje Doß und gibt praktische Tipps am 5. Oktober. Weitere Informationen zu dem Nachmittag sind bei Nanette Klieber, Projektkoordinatorin von Gesund in Stöcken unter den Telefonnummern (0163) 458 11 55 oder (0511) 85 00 23 81 erhältlich. Unter diesen Nummern können sich Interessierte auch anmelden. Die Teilnahme ist kostenlos.





