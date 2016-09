Muenchen-News.Net: News, Infos, Tipps, Forum und Kleinanzeigen rund um München!

(firmenpresse) - München ist die Landeshauptstadt des Freistaates Bayern und mit rund 1,5 Millionen Einwohnern auch die einwohnerstärkste und flächengrößte Stadt Bayerns.



Nach Berlin und Hamburg ist München die nach Einwohnern drittgrößte Kommune Deutschlands und die zwölftgrößte der Europäischen Union.



Mit 519 m ü. NN ist München Deutschlands höchstgelegene Großstadt.



Die Landeshauptstadt München ist eine kreisfreie Stadt, zudem Verwaltungssitz des die Stadt umgebenden gleichnamigen Landkreises mit dem Landratsamt München als Verwaltung, des Bezirks Oberbayern und des Regierungsbezirks Oberbayern.



Die Stadt ist Zentrum der Planungsregion München, in der mehr als 2,7 Millionen Menschen wohnen, und der europäischen Metropolregion München mit rund 5,7 Millionen Einwohnern.



München wird unter ökonomischen Kriterien zu den Weltstädten gezählt.



Die Stadt ist eine der wirtschaftlich erfolgreichsten und am schnellsten wachsenden Großstädte Deutschlands und Sitz zahlreicher Konzerne und Versicherungen.



Zudem ist sie nach Frankfurt am Main der zweitwichtigste Finanzplatz Deutschlands und zugleich eines der bedeutendsten Finanzzentren weltweit.



Als Landeshauptstadt ist München der Sitz des Bayerischen Landtages und der Bayerischen Staatsregierung.



Ferner ist die Stadt München Sitz der Regierung von Oberbayern, des Bezirks Oberbayern, des Landkreises München und des Landratsamtes München.



Daneben ist die Stadt Sitz nationaler und internationaler Staatsorgane, wie beispielsweise des Bundesfinanzhofes und des Europäischen Patentamtes.



Quellen-Hinweis: Inhaltlich u.a. zitiert zu den Themen "München, Muenchen-News.Net, News, Portal" aus der Internet-Enzyklopädie Wikipedia.





