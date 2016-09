WAZ: Bewährungsprobe für die Demokratie

- Kommentar von Christopher Onkelbach zur Einheit

(ots) - Fünfundzwanzig Jahre nach der Wiedervereinigung

scheint der Riss zwischen Ost- und West-Deutschland immer tiefer zu

werden. Die Zahl rechtsextremer und fremdenfeindlicher Übergriffe

steigt, zuletzt gingen in Bautzen Flüchtlinge und Rechtsradikale

aufeinander los. Was deprimiert, ist die Hilflosigkeit.



Es fehlt an Initiativen, Konzepten und Angeboten für sozial

Abgehängte, Flüchtlinge aber auch Extremisten. Und es fehlt ein

klarer Kurs: Da verhängt der Bürgermeister von Bautzen eine

Ausgangssperre für Flüchtlinge, setzt sich aber mit rechten

Randalierern an einen Tisch. Das Signal ist fatal: Die Politik

laviert, Rechte fühlen sich als Sieger.



Die Fremdenfeindlichkeit hat sich vielerorts tief in die

bürgerliche Mitte hineingefressen. Zu lange hat die Politik das

ignoriert. Dabei ist leicht zu sehen, dass die wahre Bedrohung für

Frieden und Demokratie in Deutschland nicht von außen kommt, sondern

von innen.







