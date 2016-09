Neue Westfälische (Bielefeld): Fremdenhass im Osten

Wehrt euch

Carsten Heil

(ots) - Das ist eine erschreckende Diagnose: Mehr als 25

Jahre nach der Deutschen Einheit muss die Bundesregierung mehr oder

weniger zerknirscht eingestehen, dass der Rassismus und die

Fremdenfeindlichkeit im Osten so stark geworden sind, dass "der

gesellschaftliche Frieden" in Gefahr ist. Gar drohen wirtschaftliche

Nachteile und internationale Ausgrenzung Deutschlands wegen der

rechten ausländerfeindlichen Hetze vor allem im Osten des Landes. Es

war zu erwarten, dass es so kommt. Denn seit ebenfalls fast 25 Jahren

haben wir uns an die Nachrichten gewöhnt und nichts wurde

unternommen: Wir haben uns an Nachrichten gewöhnt von brennenden

Flüchtlingsheimen, an Nachrichten von in Panik vor dem rechten Pöbel

in den Tod flüchtenden Schwarzen, an einen in Polizeiobhut

verbrannten ausländischen Verdächtigen, an eine ganze Serie von

Morden an Türken und Griechen, an Pöbeleien gegen Flüchtlinge und

Demos von Rechtsradikalen mit unerträglichen menschenverachtenden

Parolen. Die Aufzählung ist längst nicht vollständig. Und der

freiheitlich-demokratische Rechtsstaat schaut zu. Die Bürger, wir

alle, nehmen die Nachrichten zur Kenntnis und wenden uns wieder

unserem Alltag zu. Doch es ist falsch verstandene Liberalität, diese

Brut gewähren zu lassen. Es ist zu weit ausgelegte Toleranz, wenn im

Osten ganze Gebiete von den Rechtsradikalen als "ausländerfrei"

erklärt werden. Und es ist keine Stärke der Demokratie, wenn sie die

NPD in Parlamenten duldet. Wehret den Anfängen, kann man schon gar

nicht mehr sagen. Dafür ist es zu spät. Aber es ist höchste Zeit,

dass sich Staat und Gesellschaft, Justiz und Polizei, Politik, Sport,

Kultur und Medien, dass wir alle uns wehren. Denn rechtsradikales

Gedankengut und Rassismus waren schon immer in den Köpfen vieler

Menschen. Das belegen alle Studien zu diesem Thema seit vielen

Jahren. Das Herabblicken auf den Anderen, auf den anders Aussehenden,



auf den mit dem unbekannten Glauben und der ungewohnten Hautfarbe.

Nur weil er anders ist. In den vergangenen Jahren hat sich diese

Ideologie immer weiter in die Mitte unserer Gesellschaft gefressen.

Sie wird selbst in bürgerlichen Kreisen zunehmend goutiert. Die

überzeugten Demokraten haben immer argumentiert, dass die Demokratie

stark genug ist, diese Wirrköpfe zu ertragen. Falsch. Es sind nicht

nur einzelne Wirrköpfe. Das Problem beginnt nicht erst, wenn

Zugewanderte durch die Straßen gehetzt werden. Wenn uns unser Land

und unsere Lebensweise lieb ist, sollten wir uns gegen diese

Entwicklung genauso entschlossen wehren, wie gegen islamistischen

Terror.







Pressekontakt:

Neue Westfälische

News Desk

Telefon: 0521 555 271

nachrichten(at)neue-westfaelische.de



Dies ist eine Pressemitteilung von

Neue Westfälische (Bielefeld)

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 21.09.2016 - 20:45

Sprache: Deutsch

News-ID 1403203

Anzahl Zeichen: 2989

Kontakt-Informationen:

Firma: Neue Westfälische (Bielefeld)

Stadt: Bielefeld





Diese Pressemitteilung wurde bisher 80 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung