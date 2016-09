Start des globalen "AI+" Vertical Acceleration Project von Techcode

(ots) - Am 19. August 2016 kamen die Techcode

Incubator-Unternehmen auf der ganzen Welt für die Eröffnungszeremonie

des Techcode "AI+" Vertical Acceleration Project zusammen. Durch

Rekrutierung herausragender Entrepreneurship-Programme im Bereich

Artificial Intelligence (Künstlichen Intelligenz) weltweit wird

Techcode seine umfassenden Ressourcen in einer globalen Plattform

integrieren. Mit dem Ziel, die Entwicklung der AI-Branche in

zentralen Punkten mit globaler, branchenspezifischer und

professioneller Unterstützung zu fördern, bietet Techcode eine breite

Palette an Services einschließlich AI-Technologieressourcen,

professionelles Mentoring, Zugang zum globalen Markt, Umsetzung von

Geschäftsideen sowie Investitionen und Finanzierungen. Für das "AI+"

Vertical Acceleration Project werden Spitzentalente aus der ganzen

Welt rekrutiert und von Oktober 2016 bis Januar 2017 wird ein

3-monatiges Spezialprogramm gestartet.



Geschäftsführer Haiyan Huang von Techcode sagte: "In China wie auf

der ganzen Welt ist Artificial Intelligence eine führende Branche und

das wird auch in Zukunft so bleiben. Den Kern von Techcode bildet der

Bereich AI (Artificial Intelligence). AI ist eine hochtechnische und

komplexe, integrierte Branche mit breiten Anwendungsmöglichkeiten.

Mithilfe seiner Ressourcen stellt Techcode eine globale Strategie

auf." Basierend auf seinen Einblicken in die aktuellen Trends im

Bereich AI und die Technologiebranche hat Techcode sein "AI+"

Vertical Acceleration Project entwickelt und ins Leben gerufen.



Um das Team bei der vertikalen Integration des "AI+"-Projekts

bestmöglich zu unterstützen, hat Techcode speziell konzipierte

technische und professionelle Lehrressourcen einschließlich

Projektberatung, Austausch von Online-Curricula, interaktive

Tutorenkurse, ein globales Event für die Findung von Partnerschaften,



soziale Aktivitäten und ein Gründerseminar bereitgestellt.

Projektteilnehmer können nach der Inkubationsphase auch von den

langfristigen Vorteilen der Techcode-Plattform profitieren und an

Demo-Day-Aktivitäten, am Global Partner Day, an Innovation Roadshows

und sozialen Events von Techcode teilnehmen.



Dieses AI-Innovationsprojekt ist eine einzigartige Initiative von

Techcode, einer professionellen Institution mit Fokus auf die

Integration internationaler Technologietrends und die Etablierung

aufkommender Industrien. Mithilfe der über 40 Industriestädte, die

von dem strategischen Partner von Techcode, China Fortune Land

Development Co., gebaut wurden, bietet Techcode anhand seiner Methode

"Inkubation - Akzeleration - Industrialisierung - Kommerzialisierung"

umfassende Unterstützung vom "ersten Schritt" über "alle weiteren

Schritte" bis hin zu den "letzten Metern". Dank der steigenden

Nachfrage nach Entwicklung und Industrialisierung von AI zusammen mit

den Vorteilen, den die Ressourcen eines Industrieparks bieten, wird

Techcode dabei helfen, Spitzenprojekte ins Leben zu rufen, und den

Unternehmern, die die Zukunft der AI-Branche formen, mehr

Unterstützung bieten.



Neben dem "AI+" Vertical Acceleration Project ist das Medical

Device Acceleration Project ein weiteres Star-Projekt im Bereich

Big-Health von Techcode Global. Das Medical Device Acceleration

Project wird offiziell am 29. September starten. Das gesamte Projekt

wird 5 Monate dauern: 2 Monate intensive Rekrutierung und 3 Monate

intensive Projektarbeit. Die ausgewählten 50 herausstechenden

Projekte aus 8 Ländern erhalten über 3 Monate eine besonders

intensive Förderung. Techcode wird Acceleration-Programme entwickeln,

darunter Vorträge und Seminare, Technikaustausch, Mentoring und

Eingliederung globaler Ressourcen. Darüber hinaus sollen die besten

technischen Ressourcen der Welt, Lehrerressourcen sowie globale

Ressourcen im Bereich Herstellung und Verteilung eingebunden werden,

um die Entwicklung dieser herausragenden Projekte mit Hochdruck

voranzubringen.







Pressekontakt:

Liliya Li

+86 138 1117 3590

liliya.li(at)techcode.com



Dies ist eine Pressemitteilung von Techcode

Techcode

Datum: 21.09.2016 - 20:35
Sprache: Deutsch

Datum: 21.09.2016 - 20:35

Sprache: Deutsch

News-ID 1403205

Anzahl Zeichen: 4481

Kontakt-Informationen:

Firma: Techcode

Stadt: Beijing





