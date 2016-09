Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zu Syrien/USA/Russland/Konflikte

(ots) - Entlarvt das Amerika als überschätzten

Papiertiger, Russland als zahnlosen Tanzbären? Ja und nein. Ja, weil

es selbst diese beiden starken Mächte offensichtlich nicht vermögen,

die syrische Knochenmühle zum Halten zu bringen. Nein in dem Sinn: Es

fehlt ja weder Amerikanern noch Russen an Feuerkraft. Vielmehr

gebricht es ihrem Handeln an Gemeinsamkeit, Vertrauen, Abstimmung im

Detail. Was umso verrückter erscheint, als beide größtes Interesse

daran haben, den Syrien-Konflikt zu beruhigen. Die USA, weil dies die

wesentliche Voraussetzung wäre, den terroristischen Islamischen Staat

entscheidend zu schwächen. Russland, weil der Sturz des verbündeten

Assad-Regimes damit so gut wie unmöglich und die Basis einer

stattlichen russischen Militärpräsenz am und im Mittelmeer gesichert

würde.







