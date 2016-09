Mittelbayerische Zeitung: Kommentar zu Syrien: Eiertanz, von Thomas Spang

(ots) - Die USA stehen in Syrien dauerhaft vor der

Quadratur des Kreises. Wenn sie die Kurden künftig direkt mit Waffen

beliefern, stoßen sie damit die Türken vor den Kopf. Geben sie

Ankaras Empfindlichkeiten nach, fühlen sich ihre effektivsten

Verbündeten in Syrien im Stich gelassen. Nicht viel anders gestaltet

sich das Verhältnis zu Russland. So wünschenswert ein gemeinsames

Vorgehen gegen den Islamischen Staat auch wäre, so wenig hat

Washington ein Interesse daran, die Macht des Kriegsverbrechers in

Damaskus zu stabilisieren. Der hilflose Eiertanz John Kerrys nach dem

Beschuss eines UN-Hilfekonvois für Aleppo durch russische

Kampfflugzeuge illustriert das ganze Dilemma der Syrien-Politik des

Realpolitikers Obamas. Der Friedensnobelpreisträger möchte dem

Schlachten nicht tatenlos zusehen, will aber auch nicht mit der

ganzen Militärmacht der USA eingreifen. Dadurch reduzieren sich die

Handlungsoptionen auf die Wahl der Verbündeten. Sich darüber

moralisch zu empören, ist ein natürlicher Impuls. In der Praxis

verhalten sich die Dinge leider sehr viel komplizierter. Es gibt

keinen vernünftigen Grund, davon auszugehen, dass eine "Pax

Americana" in Syrien erfolgreicher sein wird, als der vergebliche

Versuch eine solche im Irak zu errichten.







