Mittelbayerische Zeitung: Kommentar zu Vergleichsportalen: Wertlose Empfehlungen, von Katia Meyer-Tien

(ots) - Das Vertrauen der Kunden in die Rankings ist

das wichtigste Kapital der Vergleichsportale im Internet. Nur wer

sich sicher ist, wirklich das beste Preis-Leistungs-Verhältnis

angeboten zu bekommen, wird eine Seite besuchen, um dort eine Reise

zu buchen, ein Auto zu kaufen oder eine Versicherung abzuschließen.

Auch nur der Verdacht, die Empfehlungen seien nicht unabhängig,

sondern gekauft, untergräbt dieses Vertrauen massiv. So müsste es

eigentlich im Sinne der Anbieter sein, maximale Transparenz zu

bieten, doch die undurchschaubaren Algorithmen, die die Rankings

bestimmen, werden als Geschäftsgeheimnisse gehütet. So lange das so

bleibt, sind Listen wie "XY empfiehlt" für den Verbraucher vollkommen

wertlos, weil nicht nachvollziehbar. Nur ein wenig Mehraufwand

hingegen kann Verbrauchern bares Geld sparen: Nicht mit den

Voreinstellungen, sondern mit eigenen Kriterien suchen. Die

Ergebnisse mehrerer Portale vergleichen. Und sich immer bewusst

machen: Die Portalanbieter sind in der Mehrzahl keine reinen

Altruisten, sondern Dienstleister, die für ihre Leistung völlig zu

Recht Geld bekommen. Allerdings weiß kaum einer, wie viel von wem -

und wofür.







Pressekontakt:

Mittelbayerische Zeitung

Redaktion

Telefon: +49 941 / 207 6023

nachrichten(at)mittelbayerische.de



Dies ist eine Pressemitteilung von

Mittelbayerische Zeitung

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 21.09.2016 - 23:11

Sprache: Deutsch

News-ID 1403215

Anzahl Zeichen: 1461

Kontakt-Informationen:

Firma: Mittelbayerische Zeitung

Stadt: Regensburg





Diese Pressemitteilung wurde bisher 54 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung