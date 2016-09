IT & Hardware & Software & TK

Proof GmbH Tübingen auch 2016 dreifach Fogra zertifiziert

Die Proof GmbH aus Tübingen hat auch im Jahr 2016 erneut die Zertifizierung für die drei wichtigsten Proof Standards bestanden: PSOCoatedV3 (Fogra51), PSOUncoatedV3 (Fogra52) und ISOCoatedV2 (Fogra39)

Prüfzeichen der Fogra für die Proof GmbH Tübingen 2016

(firmenpresse) - Die Proof GmbH hat ein Jahr nach der Vorstellung der neuen Druckprofile Fogra 51 und 52, PSOCoatedV3 und PSOUncoatedV3 erneut die Fogra Zertifizierung für die Herstellung von Kontrakt Proofs - Contract Proof Creation - erfolgreich abgeschlossen. Auch für Fogra 39 - ISOCoatedV2 wurde die Proof GmbH erneut zertifiziert.



Inhaber Matthias Betz erläutert: "Die Zertifizierungs-Proofs haben wir auf unseren EPSON 7900, EPSON 9900 und Epson P9000V Proofdruckern mit Spectroproofer Messgeräten erzeugt und intern noch einmal mit einem I1Pro2 gegengeprüft, bevor wir die Drucke für die Zertifizierung an die Fogra gesendet haben. Drei unserer vier Proofpapiere wurden ebenfalls in die Zertifizierung einbezogen."



Die Anforderungen für die Fogra Zertifizierung gehen weit über das reine Ausmessen des Medienkeiles hinaus. So werden die Proofs nach folgenden Kriterien analysiert: Einhaltung der Toleranzen des Fogra Medienkeils CMYK 3, Feststellung der Farbgenauigkeit, des Farbumfangs und der Graubalance, Glanzmessung, Tonwertübertragung und Verläufe, Registerhaltigkeit und Auflösung, Statusinformationen, kolorimetrische Tonwertübertragung und Homogenität der Proofs.



"Wir wurden vor einem Jahr als erstes Unternehmen weltweit für die neuen Standards Fogra51 und Fogra52 zertifiziert. Die erneute Zertifizierung bringt uns die Sicherheit, daß unsere Proofsysteme, unsere Einstellungen, Linearisierungen und Kalibrierungen nicht nur intern validiert, sondern auch von externer Stelle überprüft werden. Wir verfügen mit dem Epson SureColor P9000V Spectro über den Proofdrucker mit der präzisesten Farbwiedergabe des Druckermarktes. Da möchte man sicher sein, daß Software und Messtechnik diese Farbpräzision ebenfalls liefern", ergänzt Matthias Betz.



Das Fogra Prüfzertifikat der Proof GmbH kann hier heruntergeladen werden:

Fogra Zertifikat der Proof GmbH Tübingen





Der detaillierte Fogra Prüfreport der Proof GmbH steht hier zur Verfügung:

Detaillierter Fogra Prüfreport der Proof GmbH Tübingen







Die Proof GmbH in Tübingen ist auf die Erstellung von zertifizierten Proofs nach ISO 12647-7 spezialisiert. Sie ist das weltweit erste Fogra51 / Fogra52 zertifizierte Unternehmen und das einzige deutsche PDFX-4 Proof Output zertifizierte Unternehmen der PDFX-ready Initiative.



Hergestellt werden Proofs in allen europäischen Proof Standards der ECI sowie nach den amerikanischen SWOP und GRACol Standards.



Proof GmbH

Gölzstraße 17, 72072 Tübingen

