Rheinische Post: Nur ein Viertel der Ex-Opelaner hat festen Job

(ots) - Fast zwei Jahre nach Schließung des Opel-Werks

in Bochum hat erst ein Viertel der Beschäftigten, denen die

Transfergesellschaft bei ihrer Suche half, einen festen Job. Nur rund

450 Ex-Opelaner hätten eine neue Stelle gefunden, berichtet die

"Rheinische Post" (Donnerstagausgabe) unter Berufung auf informierte

Kreise. Mehr als 1000 früheren Beschäftigten droht damit zum

Jahresende die Arbeitslosigkeit. "Das ist ein enttäuschendes

Ergebnis", sagte Christiane Schönefeld, Chefin der

NRW-Arbeitsagentur, der Zeitung. "Da hätte ich mehr erwartet.

Insbesondere im ersten Jahr, da waren die ehemaligen Opelmitarbeiter

noch näher am Arbeitsmarkt."



Unzufrieden sind die Beteiligten vor allem mit dem TÜV Nord, der

die Transfergesellschaft verantwortet. Der wies die Vorwürfe zurück.

Die Konditionen innerhalb der Transfergesellschaft seien so

attraktiv, dass viele die Bezahlung für zwei Jahre erst einmal

mitnehmen wollten und sich erst für die Zeit danach auf dem

Arbeitsmarkt umschauten, sagte Hermann Oecking, Geschäftsführer von

TÜV Nord Transfer. Ein weiterer Hemmschuh sei die mangelnde

Mobilität. Die Menschen seien derart im Ruhrgebiet verwurzelt, dass

sie nicht mal eben umzögen. Oecking erklärte mit Blick auf die

Vermittlungsquote: "Wir sind zuversichtlich, dass wir bis Ende des

Jahres auf zwei Drittel kommen."



"Wir beobachten die Entwicklung sehr genau", sagte gestern ein

Sprecher des Autokonzerns Opel in Rüsselsheim. Es müsse überlegt

werden, wie es gelingen könne,die Vermittlung zu optimieren. Für ein

abschließendes Resümee sei es aber noch zu früh.







