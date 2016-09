Rheinische Post: Flughafen Düsseldorf rechnet bis 2026 mit sechs Millionen weiteren Passagieren und 1000 neuen Jobs

(ots) - Der neue Chef des Flughafens Düsseldorf, Thomas

Schnalke, rechnet 2026 mit 29 Millionen Passagieren statt rund 23

Millionen in diesem Jahr. Dies erklärte er im Gespräch mit der in

Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Donnerstagsausgabe).

Wegen der hohen Nachfrage sei es nötig, dass das Land NRW den Antrag

auf deutlich mehr Start- und Landerechte genehmige. Schnalke

prognostiziert für 2026: "Unser Umsatz würde sich von jetzt 500 auf

rund 600 Millionen Euro erhöhen. Mit dem Wachstum würden auch mehr

als 1000 Arbeitsplätze direkt am Airport entstehen." Eine

Verweigerung der Genehmigung hätte dagegen brisante Folgen: "Die

Rhein-Ruhr-Region und ganz NRW würden von den weltweiten

Verkehrsströmen abgehängt."



Trotz Terrorgefahr liegen die Buchungen so hoch wie nie. So werde

die Zahl der Passagiere dieses Jahr erneut um drei Prozent steigen,

sagte Schnalke. Vergangenen Freitag seien mit 87.700 Passagieren

mehr Menschen über Düsseldorf geflogen als jemals zuvor an einem Tag.



Schnalke beklagt zeitweise den zu lahmen Gepäckservice am

Flughafen. Er will die "die Abläufe am Boden effizienter

organisieren, damit ankommende Passagiere ihr Gepäck schneller

erhalten und abreisende Jets weniger Verspätungen haben". Mit den

beiden zuständigen Firmen Acciona und Aviapartner sei man nun in

"intensiven Gesprächen." Schnalke: "Vor allem die Leistung von

Aviapartner lässt in unseren Augen stark zu wünschen übrig. Hier

mangelt es zu oft an Personal und guter Organisation. Das muss anders

werden."



Der Manager widerspricht übrigens einer Studie, in der kürzlich

behauptet wurde, im Umkreis des Flughafens würden wegen Fluglärm

Immobilienpreise und Mieten sinken. Mieten und Immobilienpreise in

der Einflugschneise würden vielmehr dann "im Schnitt sinken", wenn es

Deutschlands drittgrößten Airport nicht mehr gäbe. Die Begründung:



"Viele Menschen und auch Unternehmen schätzen die Nähe zum Flughafen.

Und weil er für viele Arbeitsplätze direkt und indirekt sorgt, ginge

es der Region ohne wachsenden Airport insgesamt schlechter. Und

entsprechend würden dann auch die Mieten und Preise für Immobilien

zurückgehen."



