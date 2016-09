Rheinische Post: Ost-Ministerpräsidenten kritisieren Ost-Beauftragte der Bundesregierung / Fremdenhass "kein spezifisch ostdeutsches Problem"

(ots) - Die Ministerpräsidenten von Brandenburg und

Mecklenburg-Vorpommern, Dietmar Woidke und Erwin Sellering (beide

SPD), haben die Ost-Beauftragte der Bundesregierung, Iris Gleicke

(ebenfalls SPD), scharf kritisiert. "Eine einseitige Fokussierung auf

die Zunahme von rechtsextremen Übergriffen in Ostdeutschland wird der

Situation nicht gerecht", sagte Woidke der in Düsseldorf

erscheinenden "Rheinischen Post" (Donnerstagausgabe). Auch sein

Amtskollege Sellering (SPD) sagte der Redaktion: "Ich warne davor,

Rechtsextremismus als spezifisch ostdeutsches Problem abzutun." Es

gebe "in ganz Deutschland" rechtsextreme Einstellungen, Straftaten

und Wahlerfolge von Parteien, die weit rechts außen stünden. Gleicke

hatte am Mittwoch vor wachsendem Fremdenhass insbesondere in

Ostdeutschland gewarnt. Es gebe hier "nichts schönzureden", sagte

sie bei der Vorstellung des Jahresberichts zur deutschen Einheit.



