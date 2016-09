Rheinische Post: Schwulen-Paragraf: Union will Gesetz für Rehabilitierung noch in diesem Jahr

(ots) - Die Unionsfraktion im Bundestag will möglichst

schnell homosexuelle Männer rehabilitieren, die nach dem früheren

Paragraf 175 verurteilten worden sind. "Für uns steht im Mittelpunkt,

dass man diesen Makel, der einem Strafurteil innewohnt, für die

Betroffenen aus der Welt schafft", sagte der stellvertretende Chef

der Unionsfraktion, Stephan Harbarth (CDU), der in Düsseldorf

erscheinenden "Rheinischen Post" (Donnerstagausgabe). Damit schließt

sich die Union einer Forderung von SPD und Grünen an. "Das sollten

wir zügig tun, da die Betroffenen vielfach ein hohes Alter haben und

wir wünschen, dass sie ihre Rehabilitierung noch erleben." Ziel der

Union ist es laut Harbarth, das Gesetz noch in diesem Jahr durch den

Bundestag zu bringen. In Einzelfällen könnte es für die Betroffenen

auch Entschädigungen geben. Entschädigungen kämen nicht pauschal,

sondern nur individuell in Betracht, sagte Harbarth. "Wir haben einen

gesellschaftlichen Wandel erlebt und sind heute überzeugt, dass der

Staat kein Recht hat, in dieser Weise in den intimsten Bereich

privater Lebensgestaltung einzugreifen. Daher finden wir es richtig,

die entsprechenden Urteile aufzuheben", so der CDU-Politiker.



KONTEXT:



Bei dem Thema Rehabilitierung verurteilter Homosexueller herrscht

weitgehende Einigkeit in der großen Koalition: Justizminister Heiko

Maas (SPD) hatte bereits auf dem Juristentag in der vergangenen Woche

einen Gesetzentwurf für Oktober angekündigt. Homosexuelle Handlungen

sind seit 1969 zwar nicht mehr strafbar. Die alten Urteile aus den

50er und 60er Jahren haben aber heute immer noch Bestand.



www.rp-online.de







