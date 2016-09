Rheinische Post: Militärexperten legen Analyse gravierender Fehler beim Afghanistan-Einsatz vor

(ots) - Führende Militärexperten haben gravierende

Fehler des Afghanistan-Einsatzes analysiert und kritisiert, dass Nato

und Bundesregierung noch keine eigenen Lehren aus der Mission gezogen

haben. "Ein so großer Einsatz muss künftig wesentlich besser

koordiniert und geführt werden", schreiben Wehrbeauftragter

Hans-Peter Bartels, Ex-General Klaus Wittmann und

Bundeswehrverbandschef André Wüstner in einem Gastbeitrag für die in

Düsseldorf erscheinende "Rheinische Post" (Donnerstagausgabe). Sie

setzen sich darin kritisch mit den wechselnden Zielen der Mission

auseinander. "Warum gab es nicht von Anfang an ein

Versöhnungskonzept, sondern erst nach vielen Jahren die Suche nach

gemäßigten Taliban?", fragen Bartels, Wittmann und Wüstner. Sie

berufen sich auf einen vertraulichen Workshop mit hochrangigen

Experten, bei dem "Klartext geredet" worden sei. Kritik üben sie an

der mangelnden personellen und finanziellen zivilen Unterstützung:

"Das zivile Personal blieb immer knapp, von Beamten des Auswärtigen

Amtes bis zu Polizeiausbildern, und die zivilen Mittel standen lange

in einem bemerkenswerten Missverhältnis zum militärischen Aufwand."



