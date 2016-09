Meerwasser Nasenspray - natürliche Nasendusche

MEDICOM stellt neues Meerwasser Nasenspray vor!

Meerwasser Nasenspray - Medizinprodukt von Medicom

(firmenpresse) - Unterföhring, September 2016 - Die MEDICOM Pharma GmbH, seit mehr als 20 Jahren ein führendes pharmazeutisches Unternehmen von qualitativ hochwertigen Nährstoff-Präparaten, stellt Ihnen das neue Meerwasser Nasenspray vor!



Frei atmen - natürliches Meerwasser Nasenspray hilft!



Sobald es draußen kälter wird, fangen sich viele Menschen eine Erkältung ein. Oft fängt es harmlos an. Die Nase fängt an zu jucken, im Rachenraum kratzt es. Bei einer Erkältung kann es zu einer verstopften Nase kommen. Allergiker kennen diese Beschwerden gut. Eine natürliche Alternative, um Erkältungen der oberen Atemwege vorzubeugen und bei verstopfter Nase sind Nasenduschen mit der Hilfe aus der Natur.



Reinigung und Regeneration



Die oberen Atemwege beeinflussen unser Wohlbefinden. Bei verstopfter Nase lässt es sich mühsam atmen, das Ein- und Durchschlafen wird gestört. Auch Sinnesorgane wie die Ohren sind mit dem Nasenraum verbunden. Nasenduschen mit Meerwasser Nasenspray* sind mehrfach dienlich. Sie reinigen die Nase von Schmutzpartikeln und Pollen. Gleichzeitig werden die Nasenschleimhäute befeuchtet und regeneriert. In der kälteren Jahreszeit kann der lange Aufenthalt in klimatisierten Räumen zu trockener Nasenschleimhaut führen. Das Meerwasser Nasenspray hilft die Nasenschleimhäute zu regenerieren, was dazu führt, dass die Nasenschleimhäute befeuchtet werden. Krankheitserreger wie Viren und Bakterien können sich in feuchten Nasenschleimhäute nicht so gut festsetzen.



- Meerwasser Nasenspray im Überblick:

20 ml 1 Spray5,00 EUR

1-2 Sprühstöße enthalten isotonierte Meersalzlösung entsprechend einer 0,9%igen Natriumchloridlösung. Das Meerwasser Nasenspray ist frei von Konservierungsstoffen und 100 Prozent vegan. Es eignet sich bestens zur täglichen Anwendung für Jung bis Alt und ist deal für unterwegs und zuhause, weil es in jedes Handgepäck und in jede Hausapotheke passt.



*Medizinprodukt: Bitte Packungsbeilage beachten. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie bitte die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.





Bitte bewahren Sie die Packungen außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.medicom.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Über MEDICOM Pharma GmbH

Seit mehr als 20 Jahren ist MEDICOM ein führendes pharmazeutisches Unternehmen von Nahrungsergänzungsmitteln in Premium-Qualität. Weit über 60 Produkte runden mittlerweile das Gesundheitsangebot der MEDICOM ab. Über eine Million zufriedener Kunden stehen für die erstklassige Service- und Beratungsleistung in Sachen individueller Gesundheitsprävention durch Nahrungsergänzung. Mehr über MEDICOM: www.medicom.de

Dies ist eine Pressemitteilung von

MEDICOM Pharma GmbH

PresseKontakt / Agentur:

MEDICOM Pharma GmbH

Ana Lorena Gomez

Feringastr. 4

85774 Unterföhring

ana.gomez(at)medicom-pharma.de

004989744241811

http://www.medicom.de



Datum: 22.09.2016 - 05:05

Sprache: Deutsch

News-ID 1403225

Anzahl Zeichen: 2284

Kontakt-Informationen:

Firma: MEDICOM Pharma GmbH

Ansprechpartner: Felix Weber

Stadt: Unterföhring

Telefon: 004989744241811





Diese Pressemitteilung wurde bisher 86 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung