WAZ: Aldi Nord baut neue Zentrale in Essen

und schafft Hunderte Stellen

(ots) - Der Discounter Aldi Nord will am Stammsitz Essen

eine neue Konzernzentrale bauen und Hunderte Arbeitsplätze schaffen.

Das berichtet die in Essen erscheinende Westdeutsche Allgemeine

Zeitung (WAZ) in ihrer Donnerstagausgabe. Im Gespräch mit dem Blatt

kündigte der Topmanager Rainer Kämpgen an, dass der "Aldi-Campus" im

Stadtteil Kray ab Ende 2020 Platz für 800 Mitarbeiter bieten werde.

Derzeit zählt die Zentrale von Aldi Nord, die das Filialnetz in neun

Ländern steuert, 400 Beschäftigte. Das Areal, auf dem auch die

bisherige Zentrale steht, bietet Expansionsmöglichkeiten für mehr als

2000 Mitarbeiter. Baubeginn soll Anfang 2018 sein.



"Der neue Campus ist ein klares Bekenntnis von Aldi Nord zu seinem

Traditionsstandort Essen und dem Ruhrgebiet", sagte Kämpgen, der als

Bevollmächtigter des Verwaltungsrats für IT und Verwaltung sowie für

den Neubau im Unternehmen zuständig ist, der WAZ. Um Platz auf dem

100.000 m² großen Gelände zu schaffen, will Aldi Nord das dortige

Logistikzentrum schließen und ab März 2017 abreißen. Die Mitarbeiter

würden auf andere Standorte verteilt. "Die Belieferung der Filialen

übernehmen dann unsere Logistikzentren in Datteln, Herten und

Radevormwald", erklärte Kämpgen.



In der lichtdurchfluteten Eingangshalle des neuen Gebäudekomplexes

will Aldi Nord dem Manager zufolge auch an den 2010 gestorbenen

Firmengründer Theo Albrecht erinnern. Dessen im Original erhaltenes

Büro soll als Museumsstück gezeigt werden. Den neuen Aldi-Campus hat

das Hamburger Büro BN Architekten mit viel Glas und Grün auch auf

Basis einer Mitarbeiterbefragung entworfen.







