Ganzjahresreifen besser, aber noch nicht gut / Bei Eis und Schnee rät der ADAC zu Winterreifen / Individuelles Fahrprofil beim Kauf entscheidend

(ots) - Die Nachfrage nach Ganzjahresreifen ist

ungebrochen, die Markenhersteller haben sie vermehrt ins Sortiment

aufgenommen. Die Ergebnisse des aktuellen ADAC-Reifentests

rechtfertigen das Interesse jedoch nur bedingt: Von sieben

untersuchten Modellen der Größe 205/55 R17 schaffen lediglich zwei

das Urteil "befriedigend". Ein Allrounder, der zu allen Jahreszeiten

verlässliche Fahreigenschaften bietet, war beim Test nicht dabei.



Fiel der Ganzjahresreifentest des ADAC 2014 noch schwach aus, gibt

es dieses Mal mit dem Michelin CrossClimate und dem Vredestein

Quatrac 5 immerhin zwei Modelle mit der Testnote 3,4. Während der

Michelin - bis auf Schnee - in allen Disziplinen einen positiven

Eindruck hinterlässt, erreicht der Vredestein auf trockener und

nasser Fahrbahn gerade noch ein "befriedigend". Dabei vergleicht der

ADAC die Ganzjahresreifen nicht nur miteinander: Sie müssen sich auch

jeweils bei sommerlichen wie winterlichen Straßenverhältnissen

bewähren - ein Härtetest, den kein Ganzjahresreifen ohne Probleme

besteht. Die Empfehlung der Tester: Bei Schnee besser zum

Spezialisten, also zum "echten" Winterreifen greifen. Analog gilt das

in der warmen Jahreszeit auf trockener Fahrbahn - hier ist ein

Sommerreifen die bessere Wahl.



Beim ebenfalls durchgeführten ADAC-Winterreifentest zeigt sich ein

bekanntes Bild: Viele gute und zum Teil sehr gute Einzeleigenschaften

lassen den Käufern die Wahl. Hier sollten die Verbraucher sich am

besten in Bezug auf ihre individuellen Anforderungen beraten lassen.



In der unteren Mittelklasse (Reifengröße 225/45 R17) gibt es unter

den 13 getesteten Winterpneus nur ein gutes Modell. Die ADAC-Tester

stellen für diese Reifendimension besondere Anforderungen an die

Haftung, die der Dunlop Winter Sport 5 am besten erfüllt. Ein breites

Feld aus zehn Modellen zeigt hier Schwächen und erreicht die



Gesamtnote "befriedigend", gefolgt von zwei Reifen, die aufgrund von

Nässeschwächen nur ein "ausreichend" erhielten.



In der Kleinwagendimension 185/65 R15 erreichen von den 15

getesteten Modellen zwei das Urteil "gut": Der Goodyear UltraGrip 9

punktet mit dem geringsten Kraftstoffverbrauch, der Michelin Alpin A4

mit dem geringsten Verschleiß im Gesamtvergleich. Elf Modelle

erzielen ein "befriedigend", und zwei fallen vor allem wegen ihrer

schwachen Seitenführung mit dem Urteil "mangelhaft" durch.



Diese Presseinformation finden Sie mit Fotos online unter

presse.adac.de. Folgen Sie uns auch auf twitter.com/adac.







Pressekontakt:

ADAC Öffentlichkeitsarbeit

Externe Kommunikation/Presse

Katja Legner

Tel.: (089) 7676-6417

katja.legner(at)adac.de



Dies ist eine Pressemitteilung von

ADAC

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 22.09.2016 - 05:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1403231

Anzahl Zeichen: 2978

Kontakt-Informationen:

Firma: ADAC

Stadt: München





Diese Pressemitteilung wurde bisher 63 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung