(firmenpresse) - Am 05.08.2016 war es wieder soweit. Rosi Schipflinger lud zur 13. Auflage der Almrauschparty in Rosi´s Sonnbergstuben hoch über Kitzbühel ein. Die Almrauschparty ist eine extravagante Trachtenparty in und für Kitzbühel. Sowohl Stammgäste, Promis, Trendsetter, als auch Partyfreunde aus Nah und Fern ließen sich das Trachtenfest nicht entgehen – verspricht die Almrauschparty doch jedes Mal auf’s Neue kulinarische und musikalische Highlights. Rosi Schipflinger erklärt, dass die Almrauschparty ein wirklich „ganz außergewöhnliches Fest“ ist, zu dem auch 2016 prominente Persönlichkeiten, wie der deutsche Rapper Kay One oder das Playmate Sissi Fahrenschon und die Moderatorin Arabella Kiesbauer ihren Weg bis auf die Sonnbergstuben fanden. Sowohl kulinarisch als auch musikalisch u.a. mit der beliebten Band „Groovin Affairs“ und einer Premiere von Lauren Francis war die Party ein voller Erfolg.



Anja Viktoria Autenrieth war mit ihrem Herzgschichtn-Kamerateam direkt vor Ort: Zu sehen ist der Almrauschpartyfilm 2016 unter https://www.youtube.com/watch?v=wdM0umkisFI auf dem Herzgschichtn YouTube-Kanal.



An dieser Stelle ein recht herzliches Dankeschön an Dr. Olaf Bausemer und seine Frau Natalia, die den diesjährigen Almrauschpartyfilm gesponsert haben. Dr. Olaf Bausemer gehört zur Spitze der Therapeuten für biologische Krebstherapien. Ein Mann, der über sich selbst sagt, dass er der reichste Mann der Welt ist, da er gerade von Krebskranken und Sterbenden sehr viel über das Leben und sich selbst lernen darf. Zusammen mit seiner Frau Natalia weiß er das Leben zu genießen – jede Sekunde davon - und weiß wie wertvoll es ist gesund zu sein. Seine Praxen befinden sich in Mannheim und seit Kurzem in Burghausen bei Salzburg!

Mehr dazu finden Sie auf der Homepage unter http://www.biologische-krebstherapie.com/de/ und auf Facebook https://www.facebook.com/Biologische-Krebstherapie-Dr-Olaf-Bausemer-350047035019066/?fref=ts .



Konzept von „Herzgschichtn“



Ziel, des neuen Web-TV-Talkformat „Herzgschichtn“, ist es den wahren Menschen, abseits von Glamour, Fashion und Kameras, von einer anderen Seite kennen zu lernen, von seinen Wünschen, Träumen und wahren Zielen im Leben zu sprechen. Im Gespräch werden vor allem Personen aus dem öffentlichen Leben (Musiker, Schauspieler, Politiker, „Urgesteine“) porträtiert. Einmal pro Monat wird eine neue „Herzgschicht“ produziert und schließlich im Web über Social Media Kanäle veröffentlicht.

Im ersten Teil des Talks geht Anja Viktoria Autenrieth zusammen mit dem Talkgast in der schönen Kitzbüheler Natur wandern, sie genießen die frische Bergluft und kommen zur Ruhe um tiefgründige Gespräche zu führen. Danach geht‘s in die heimelige Sonnbergstuben von Rosi und Fridel Schipflinger, denn gerade „Natur & Almleben“ – das Bodenständige & Natürliche – ergänzen sich wunderbar zu den tiefgründigen Inhalten der Gespräche. Hier geht’s zur Website von „Herzgschichtn“: http://www.herzgschichtn.tv/







