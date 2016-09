Solarfirma in Nürnberg für Photovoltaik und Speicher bietet das 999 Dächer Paket

Eigener Solar-Strom für Einfamilienhäuser zum "Sparpreis"

(PresseBox) - Photovoltaikanlagen sind in Bayern sehr beliebt. Gerade im mittelfränkischen Nürnberg sind diese Anlagen sehr zahlreich vorhanden. Neue Photovoltaik-Anlagen werden jetzt für eigenen Strom genutzt und sind zusammen mit einem Speicher rund um die Uhr nutzbar gemacht um einen erheblichen Teil der lästigen Stromrechnung zu sparen.

Zudem sind Photovoltaikanlagen steuerlich absetzbar und liefern mit einem Speicher Strom für das ganze Haus auch in Nürnberg.

Gerade in Nürnberg sind die Sonnenstunden sehr gut. Die Solarfirma ikratos bietet ein 999 Dächer Paket, das zusammen mit Speicher und Fotovoltaik komplett in einem Tag installiert wird. In der Regel erzeugen solche andere Anlagen rund 3000 kWh, müsste man die kaufen werden es rund 900-1000 ? die man über die Stromrechnung spart.

Solche Anlagen werden für 9999 ? (netto, denn die Mehrwertsteuer wird in der Regel zurückerstattet) fix und fertig von ikratos in der Metropolregion Nürnberg installiert und in Betrieb genommen. Solaranlagen sind sehr haltbar, die Photovoltaikmodule haben in der Regel eine 25 jährige Leistungsgarantie.

Der Speicher ist ein Lithium Speicher. Wer will, kann auch eine größere Anlage auf seinem Dach aufbauen lassen. Das Grundpaket ist rund mit 12 Hochleistungs-Modulen von der IBC Solar AG ausgestattet und ist speziell für mittelfränkische Haushalte ideal zum Strom erzeugen. Fix und fertig - ohne wenn und aber wird das Paket schlüsselfertig in einem Tag mit Speicher installiert.

Mehr Informationen unter www.ikratos.de . Persönliche Beratungen unter 09192 992800 täglich von 9 -16 Uhr.

Stichwort: 999 Dächer Programm für Nürnberg und Umgebung





iKratos Solar und Energietechnik GmbH

iKratos Solar und Energietechnik GmbH

Weißenohe bei Nürnberg





