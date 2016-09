20 Jahre Bernhard Bosch-Stiftung: Leidenschaft, Herzlichkeit, Mut und Ausdauer - für ein Leben mit Perspektive (FOTO)

Am 22. September startet engbers einen Spendenmarathon, um den Bau

eines Kinderspielplatzes und eines neuen, tieferen Brunnens für 450

Kinder in Mosambik zu unterstützen.



Bildung ist der Schlüssel zu einem selbstbestimmten, würdevollen

Leben. Doch gerade in von Armut bedrohten Ländern und Krisengebieten

ist vielen jungen Menschen diese Chance auf ein Leben mit

hoffnungsvollen Perspektiven oft verwehrt. Genau hier setzt die

Bernhard-Bosch-Stiftung "für die Kinder und Jugendlichen dieser Welt"

an - und das seit 20 Jahren. In den letzten zwei Jahrzehnten konnte

die Stiftung zahlreiche Projekte in verschiedenen Ländern erfolgreich

umsetzen. Insgesamt wurden dafür bis heute Spendengelder in Höhe von

1,5 Mio. Euro gesammelt und zu hundert Prozent weiter geleitet.



Von kleinen Anfängen zu nachhaltigen Projekten



"Nach 20 Jahren sind wir stolz auf diese positive Entwicklung: Die

Stiftung ist so gut etabliert und finanziell aufgestellt, dass unsere

auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Projekte in Rumänien und Mosambik

langfristig weitergeführt und ausgebaut werden können", so Renate

Bosch, Vorsitzende der Bernhard-Bosch-Stiftung. Vor 20 Jahren war sie

es, die die "Bernhard Bosch-Stiftung" ins Leben gerufen hatte. Zwei

Jahre nach dem frühen Tod von Bernhard Bosch, Geschäftsführender

Gesellschafter des Gronauer Männermode-Unternehmens Engbers GmbH &

Co. KG, verlieh sie ihrem Gatten mit dem Stiftungsnamen ein ehrendes

Andenken. "Der Gedanke unserer Stiftung wäre sehr in seinem Sinn

gewesen, denn mein Mann war äußerst kinderlieb", erklärt Renate

Bosch. Mit viel Pioniergeist engagiert sie sich seitdem in enger

Zusammenarbeit mit den Schwestern der heiligen Maria Magdalena

Postel für jedes einzelne Projekt. Von Anfang an war die Verbindung

mit den international tätigen Ordensschwestern von einer sehr



vertrauensvollen und herzlichen Zusammenarbeit geprägt. So wurde vor

15 Jahren mit Unterstützung der Schwestern und der

Bernhard-Bosch-Stiftung das Kinderheim "Casa Bernhard Bosch" in

Schineni/Rumänien gegründet. Hier finden Kinder aus ärmlichen

Verhältnissen ein Zuhause.



Sich für die Wertschätzung der Frau in Mosambik einzusetzen, ist

das Ziel, das die Bernhard-Bosch-Stiftung mit dem Frauenzentrum in

Nametoria (Mosambik) verfolgt. Mit finanziellen Mitteln der Stiftung

konnte hier ein Zentrum errichtet werden, in dem seit September 2015

junge Frauen leben und häusliche und handwerkliche Fertigkeiten sowie

Know-how in den Bereichen Gesundheit, Hygiene, Kindererziehung,

Altenpflege oder Umweltschutz erlernen.



Dass heute 450 Kinder die Vorschule und die erste Klasse der

"Escolinah" in Metarica (Mosambik) besuchen können, ist ebenso

Verdienst der Bernhard-Bosch-Stiftung. Für die Kinder der "Escolina"

beginnt der Tag mit einer warmen Mahlzeit und sauberer Schulkleidung

und nicht mit Feldarbeit. Sie lernen mit Freude und erhalten einen

chancenreichen Start in das Schulleben.



Spendenmarathon zugunsten der Kinder in Mosambik



Die Effizienz der Stiftung liegt in der engen Verknüpfung mit den

Unternehmen Engbers GmbH & Co. KG und monari GmbH, die von den

Kindern des Namensgebers, Bernd Bosch und Anne Böing erfolgreich

geführt werden. So fließen die Spenden durch die Aktivitäten beider

Unternehmen von Mitarbeitern, Kunden, Geschäftspartnern und Freunden

in die Stiftung ein.



Ein großer Teil der Spenden kommt aus der jährlichen

Kalenderaktion zugunsten der Stiftung. Die Spendeneinnahmen aus dem

Jahresplaner 2017 fließen mit in den Spendenmarathon, um damit einen

dringend benötigten Brunnen und einen Kinderspielplatz für die 450

Kinder der Escolinah in Metarica zu bauen. Für den auch bei Familien

sehr beliebten Jahresplaner haben Kunden ihre Lieblingsmotive

eingesandt. In der Zeit vom 22. September 2016 bis Ende dieses Jahres

kann der Kalender in den engbers- und monari Filialen gegen eine

kleine Spenden erworben werden. Zusätzlich können Kunden ab dem 29.

Oktober 2016 die neuen und immer wieder verwendbaren Stofftaschen in

allen engbers-Filialen kaufen - 1EUR jeder verkauften Tasche kommt

den Kindern der Stiftung zugute!



Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von engbers und monari sind

wichtige Multiplikatoren. "Spontan und unkonventionell entwickeln sie

immer wieder neue Ideen für Spendenerlöse. Das ist einzigartig", so

Renate Bosch begeistert. Die Dankbarkeit und Herzlichkeit der großen

und kleinen Spendenempfänger, die mit der Stiftung oft über Jahre

noch in persönlichen Kontakten verbunden sind, bleiben in jedem Fall

der größte Lohn.



Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Homepage:

http://ots.de/QjJ1Y







