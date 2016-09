Plug and Play - Stromwerk für Wohnung und Haus - Jetzt im Shop bestellen

Eigener Strom mit dem Stromwerk ab 599 Euro

(PresseBox) - Ohne Strom geht nix - Plug and Play Stomwerk - eigener Strom für die Familie

Woher kommt die Energie - der Strom ? Natürlich aus der Steckdose, diese Weisheit haben wir schon seit Kindesbeinen verinnerlicht. Was wäre aber wenn man Strom selber erzeugen könnte, so wie der Müller mit seinem Wind- oder Wasserrädern früher?

Heute ist es viel einfacher - mit eigener Solartechnik - einem eigenen Stromwerk.

Durch den photovoltaischen Effekt wird Energie erzeugt - und kann direkt in der Wohnung oder Haus verbraucht werden - das spart.

Ab 599 Euro Stromwerk - Solar to go - Plug and Play

Kleine Systeme für Eigentumswohnungen oder Mietwohnungen gibt es bereits für rund 599 Euro. Plug and Play sozusagen.

Solaranlagen fürs Dach mit Stromcloud und Speicher können das Haus rund um die Uhr mit Strom zu versorgen. Hier lässt sich der benötigte Strom das ganze Jahr fürs Haus abdecken, solche Systeme sind natürlich größer und werden an die EVUs gemeldet.

Designer Solar

So gibt es die Mini-Kraftwerke als schwarze Einheit, man sieht praktisch keinen Solarmodul Effekt mehr. Das kleinste Stromkraftwerk ist dabei rund 1,6 m², und liefert bereits 300 KWh pro Jahr, nach oben gibt es keine Grenzen. Man kann diese Solar - Einheiten auf der Terrasse Balkon oder Hausdach anbringen.

Info über Solar

Infotelefon in der Metropolregion Nürnberg Fürth Erlangen und Forchheim Tel 09192 992800 oder bundesweit 0800 9928000 - Shop für Bestellung





iKratos Solar und Energietechnik GmbH

Firma: iKratos Solar und Energietechnik GmbH

Stadt: Weißenohe bei Nürnberg





