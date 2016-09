Macht soziale Ungleichheit krank? Symposium mit Experten zum Thema „Armut - Bildung - Gesundheit“

Ulm. „Armut – Bildung – Gesundheit“, ist der Titel des Symposiums, welches am Dienstag, 8. November 2016, im großen Hörsaal der Hochschule für Gestaltung in Ulm stattfindet. Veranstalter ist die Fröhlich Management GmbH, die alle Interessierten dazu einlädt.





(firmenpresse) - Das von 9 bis 16 Uhr andauernde Symposium dreht sich insbesondere um die brisante Frage, wie sich soziale Ungleichheit auf die Gesundheit des Menschen auswirkt. Namhafte Experten auf diesem Gebiet werden in Vorträgen und einer anschließenden Diskussionsrunde das Thema beleuchten und analysieren.



Nach der Begrüßung und Einführung durch Edmund Fröhlich, wird der bekannte Gesundheitswissenschaftler Prof. Dr. Rolf Rosenbrock über „Sozialbedingte Ungleichheit von Gesundheitschancen“ referieren. „Bildung rein = Armut raus?“ ist das anschließende Thema, über das die Sonderpädagogin und Diplompolitologin Magda von Garrel berichten wird. Die Autorin Undine Zimmer geht im Folgenden der Frage nach „Warum Teilhabe mit niedrigem sozioökonomischen Status extrem anstrengend ist und immer noch viel kostet“.



Iris Grimm, Leiterin der Koordinierungsstelle Gesundheitliche Chancengleichheit in Bayern hält im Anschluss einen Vortrag mit dem Titel „Gesundheitliche Chancengleichheit - auf Bundes- und Landesebene partnerschaftlich umgesetzt“. Manuela Dabitsch, Regionalleiterin bei der Neuen Arbeit Ulm, blickt schließlich auf die Bereiche „Langzeitarbeitslosigkeit und Gesundheitsstatus“ und gibt Fallbeispiele.



Für einen umfassenden Informations- und Erfahrungsaustausch moderiert Dr. Ilse Winter zum Abschluss eine Expertenrunde mit den Referenten, die in einer Diskussion mit den Teilnehmern münden soll. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit dem Paritätischen Wohlfahrtverband KV Ulm/Alb-Donau-Kreis statt.



Gezeigt wird zudem die thematisch passende Wanderausstellung „SELBST.WERT.SEIN“ der Sächsischen Landesvereinigung für Gesundheitsförderung e. V. (SLfG) zu den Bereichen „Erwerbslosigkeit und Gesundheit“ in der unter anderem zehn ganz persönliche Eindrücke von Erwerbslosigkeit gegeben werden.



Die Teilnahmegebühren für das Symposium und den Besuch der Ausstellung betragen 70 Euro, für Studierende gilt ein ermäßigter Preis von 35 Euro. Die Anmeldefrist endet am 31.10.2016. Da die Platzzahl begrenzt ist, wird um frühzeitige Anmeldung gebeten.





Weitere Infos zu den Inhalten des Symposiums, der Ausstellung und das Anmeldeformular finden Interessierte im Internet unter www.froehlich-management.de oder erhalten sie per E-Mail an info(at)froehlich-management.de.









Fröhlich Management GmbH (Frankfurt/Ulm) berät Organisationen und Unternehmen, aus der Gesundheits- und Sozialwirtschaft.

