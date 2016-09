Südwest Presse: Kommentar Sexismus

Die Debatten werden bleiben

(ots) - Mimimi." Ein Parteikollege kommentierte so Jenna

Behrends' Brief an die CDU, in dem sie sich über den vorherrschenden

Sexismus auskotzt. Die Botschaft: Jetzt stell' Dich doch nicht so an.

Die beabsichtigte Wirkung: Behrends' valide, auch von anderen Frauen

in anderen Parteien gemachte Erfahrungen lächerlich machen. Eine

beliebte Taktik. Mimimi. Es ist nicht Behrends, die sich wehleidig

verhält. Sondern die Männer (und manche Frauen), die jetzt versuchen,

sie niederzumachen. Die seit ein paar Jahren zunehmend empfindlich

reagieren, wenn Frauen sich herausnehmen, auf sexistische Auswüchse

empfindlich zu reagieren. Die ablenken, indem sie Aufmerksamkeit auf

anderes lenken. Die sich herausnehmen, zu gewichten, was wichtig ist

und was nicht. Was feministisches Engagement wert ist und was nicht.

Mimimi. Es ist wie im Kindergarten. Es geht nicht um die "süße Maus"

oder die infame Frage, mit wem Behrends ins Bett gegangen ist, um an

ihren ehrenamtlichen Posten zu gelangen. Es geht um ein aus der Zeit

gefallenes systemisches Verhalten, das es Frauen immer noch schwerer

macht, sich in der Politik durchzusetzen. Und nein, es ist nicht

allein die Schuldigkeit der Frauen, sich dann eben durchzubeißen,

sich nicht anzustellen. Gerade in der CDU, deren Frauenanteil bald so

niedrig ist wie in FDP und AfD. Mimimi. Auf eines können die, die im

Vorgestern leben, sich gefasst machen: Himmelreich, Behrends, all

diese Debatten? Werden nicht mehr weggehen. Das Internet ermöglicht

Frauen, sich zu verbünden, Öffentlichkeit herzustellen. Egal, wie man

zu manchen Auswüchsen des Netzfeminismus steht: Das ist ein großes

Glück.







