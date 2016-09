Mitteldeutsche Zeitung: zu Air Berlin

(ots) - Die Sanierungspläne, die offenbar maßgeblich vom

Großaktionär Etihad geschmiedet wurden, basieren stark auf einer

Logik, die auf die Kosten schaut. Dabei wird aber übersehen, dass mit

der Schrumpfkur auch die Einnahmen der Fluglinie sinken, die seit

Jahren Verluste einfliegt und nur mit Finanzspritzen von Etihad in

der Luft gehalten werden kann. Entscheidend ist, Umsatz und Kosten

in ein günstiges Verhältnis zu rücken. Air Berlin kann bestenfalls

gelingen, Verluste zu minimieren. Das reicht nicht. Denn der

Wettbewerb in der Branche wird sich verschärfen. Möglich, dass die

Scheichs, die hinter Etihad stehen, trotz Sanierung bald die Geduld

verlieren. Leidtragend wäre der Rest der Angestellten.







