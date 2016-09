Schwäbische Zeitung: Anbiederung statt Empörung - Leitartikel zu Syrien

(ots) - Wer irgendwann geglaubt hat, es könne keine

Steigerung der Grausamkeiten mehr geben, die täglich in Syrien

geschehen, hat sich geirrt. Bunkerbrechende Bomben werden auf

zerstörte Wohnhäuser geworfen, in deren Kellern verzweifelte Menschen

versuchen, den Tag oder die Nacht zu überleben. Der zurückhaltende,

höfliche und qua Amtes immer auf Ausgleich bedachte

UN-Generalsekretär Ban Ki-Moon nennt gänzlich undiplomatisch die

Taten der syrischen Luftwaffe eine "Barbarei" und spricht klar von

"Kriegsverbrechen". Nur die werden dort seit Jahren begangen. Fass-

und Streubomben werden eingesetzt, obgleich diese international

geächtet sind.



Die internationale Diplomatie ist gelähmt, da die im

UN-Sicherheitsrat sitzende Vetomacht Russland hinter der syrischen

Regierung steht und deren Taten deckt. Etwa 250000 Menschen sollen im

Osten von Aleppo eingekesselt sein. Auf Hilfe - seien es Lebensmittel

oder Medikamente - können sie nicht mehr hoffen. Mindestens 100000

Kinder sind in der syrischen Stadt Geiseln einer mörderischen

Strategie zum Sieg über den jeweiligen Feind geworden.



Doch abseits des internationalen Parketts hält sich die zumindest

öffentlich gezeigte Empörung - blamabel - in Grenzen. Lieber wird in

Deutschland gegen die Bedrohung von Programmkinos durch

Freihandelsabkommen mit Nordamerika demonstriert. Wer für Frieden in

Syrien auf die Straße ginge, müsste sich auch mit der perfiden Rolle

Russlands beschäftigen und das ist nicht besonders populär. Das gilt

auch für Teile von SPD und CSU. Seien es Bayerns Ministerpräsident

Horst Seehofer oder Vizekanzler Sigmar Gabriel, beide mögen das

Stelldichein bei Russlands Präsident Wladimir Putin. Beide plädieren

mehr oder weniger für ein Ende der EU-Sanktionen gegen Russland im

Zuge der Ukraine-Krise und konterkarieren so die Positionen

westlicher Regierungen. Hier wird Politikfähigkeit mit Anbiederung



verwechselt. Signale, die Moskau gut versteht und die für Syrien noch

mehr Hoffnungslosigkeit bedeuten.







Pressekontakt:

Schwäbische Zeitung

Redaktion

Telefon: 0751/2955 1500

redaktion(at)schwaebische-zeitung.de



Original-Content von: Schw?bische Zeitung, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Schwäbische Zeitung

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 26.09.2016 - 19:44

Sprache: Deutsch

News-ID 1404791

Anzahl Zeichen: 2467

Kontakt-Informationen:

Firma: Schwäbische Zeitung

Stadt: Ravensburg





Diese Pressemitteilung wurde bisher 139 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung