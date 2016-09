Allgemeine Zeitung Mainz: Standortpolitik / Kommentar zu Preiserhöhungen bei Arzneimitteln / Von Mario Thurnes

(ots) - Glaubt man der Bundesregierung, gibt es zwei Arten

von gesetzlichen Krankenversicherungen. Die einen ermöglichen ihren

Versicherten bessere Medikamente, geben mehr Geld für die Pflege aus

und investieren stärker in Krankenhäuser. Für diese Krankenkassen

will die Regierung zuständig sein, die Wohltaten der Kassen verkauft

sie gerne als die ihren. Dann gibt es aber auch die Kassen, die den

Beitrag erhöhen. Mit der will die Regierung nichts zu tun haben,

außer dass sie als Konsequenz der Erhöhung die verschiedensten

Sparprogramme verspricht. Ein solches Programm war AMNOG. Im

vergangenen Jahr half es, die Kosten für patentgeschützte

Arzneimittel um knapp eine Milliarde Euro zu senken. Doch die

Pharmaverbände haben die verschiedensten Aufweichungen durchgesetzt -

und prompt gehen 2016 die Kosten mit Werten oberhalb der

Inflationsrate wieder nach oben. Wobei es weniger eine Frage der

medizinischen Qualität ist, die diese Steigerung verursacht. Denn

nicht wenige Fachleute sagen, dass nicht immer das teure

Patentprodukt verschrieben werden müsste, um den Patienten genesen zu

lassen. Nur ist und bleibt die Pharmaindustrie einer der wichtigsten

Geschäftszweige in Deutschland. Und dieser behauptet sich gegen die

internationale Konkurrenz eben vor allem durch die patentgeschützten

Arzneien. Letztlich sind die Aufweichungen des AMNOG-Programms also

nichts anderes als Standortpolitik. Allerdings wird diese

Wirtschaftsförderung von den Arbeitnehmern getragen. Und zwar

mittlerweile alleine, weil die Arbeitgeber an den Erhöhungen der

Kassenbeiträge nicht mehr beteiligt werden.







