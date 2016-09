Geely wird federführender Partner des BLOODHOUND Projekts

- Das Team gibt seinen umfangreichsten Sponsoring-Vertrag bekannt

- Geely wird das BLOODHOUND-Inspirationsprogramm nach Asien bringen

Das BLOODHOUND-Projekt gab heute die Zhejiang Geely Holding Group

(ZGH) als Hauptsponsor und offiziellen Kfz-Partner mit einem

Dreijahresvertrag bekannt. Der im August unterzeichnete Vertrag ist

der größte in der Geschichte des Projekts und bedeutet, dass die

Pläne, 2017 den Weltgeschwindigkeitsrekord für Landfahrzeuge zu

brechen, wieder ihren Lauf nehmen.



ZGH ist der größte chinesische Automobilkonzern in Privatbesitz.

Die Muttergesellschaft von Geely Auto, ZGH, besitzt außerdem die

Volvo Car Group und die London Taxi Company. Geely Auto hat vier

internationale Forschungs- und Entwicklungszentren, beschäftigt knapp

10.000 Ingenieure weltweit und hat überdies in China Universitäten,

Fortbildungszentren und technische Schulen ins Leben gerufen.



Infolge der Partnerschaft wird Technologie von Geely Auto im

BLOODHOUND SSC zum Einsatz kommen, Fahrzeuge der Geely Group in

Südafrika bei Rallys verwendet und Hilfe bei Design und Engineering

geleistet werden, damit das Projekt seine Ziele erreichen kann;

außerdem soll BLOODHOUND in Asien beworben und das

STEM-Inspirationsprogramm in ganz China eingeführt werden.



Richard Noble, Leiter des BLOODHOUND-Projekts, erklärte: "Wir

hätten uns keinen besseren Partner wünschen können: Geely ist nicht

nur ein internationales Technologieunternehmen mit einer

fantastischen Vision und großartigen Fähigkeiten, sondern teilt auch

unsere Leidenschaft für Fortschritt und Weiterbildung. Dank seiner

Unterstützung - technisch wie finanziell - können wir nun



zuversichtlich darauf hinarbeiten, im kommenden Jahr den Rekord zu

brechen. Außerdem können wir unsere STEM-Inspiration einem neuen

großen Publikum nahebringen, was großartig für Wissenschaft und

Maschinenbau ist, aber auch dafür, Werbung für Großbritannien zu

machen."



Li Shufu, Vorsitzender der Zhejiang Geely Holding Group, sagte:

"Wir sind stolz und glücklich, zu diesem fantastischen Team zu

gehören. Geely hat dieselbe herausfordernde Einstellung und

Leidenschaft für die Überwindung technischer Grenzen wie das

BLOODHOUND-Projekt.



Wir bei Geely haben uns von Anfang an dafür eingesetzt,

technologische Barrieren einzureißen. Die Mitarbeit am Projekt

BLOODHOUND wird dazu beitragen, unseren gemeinsamen technischen

Durchbruch einem internationalen Publikum zu präsentieren. Außerdem

können wir so Millionen junger Menschen in China und rund um die Welt

die Chancen aufzeigen, die ein Studium von Wissenschaft, Technik,

Maschinenbau und Mathematik mit sich bringt. Genau das macht dieses

"Engineering-Abenteuer" so besonders, und aus diesem Grund wollten

wir dabei sein."



