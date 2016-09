Lausitzer Rundschau: Das Verständnis fehlt - Die Islamkonferenz ist klar unter den Erwartungen geblieben

(ots) - Wenn man nach zehn Jahren auf die Islamkonferenz

schaut, dann lässt sich leider nur eine Bilanz ziehen: Ohne klare

Richtung und mit nur wenig greifbaren Ergebnissen begeht das Gremium

am heutigen Dienstag sein Jubiläum. Weder hat es dazu beitragen

können, die unterschiedlichen islamischen Strömungen in Deutschland

zusammenzuführen oder wenigstens etwas miteinander zu versöhnen. Noch

ist es der Konferenz gelungen, die Akzeptanz für den Islam in der

Gesellschaft zu erhöhen. Oder die des Islams für die säkular geprägte

deutsche Kultur. Es lässt sich eben leicht sagen, der Islam gehört zu

Deutschland. Schwer ist es, diesen Satz auch konkret umzusetzen.

Hinzu kommt, dass derzeit der Terrorismus den Blick auf diese

Religion verstellt. Die Barbaren vom Islamischen Staat, neue

Sicherheitsgesetze, die AfD oder der Streit um ein Burka-Verbot

prägen die Diskussion. Nicht die Rolle des friedlichen Islam in der

Gesellschaft. Die wenigen Erfolge der Konferenz, wie die Fortschritte

beim islamischen Religionsunterricht an den Schulen oder bei der

Imam-Ausbildung, wurden zudem stets davon überdeckt, dass immer

wieder einzelne Teilnehmer ihr frustriert den Rücken gekehrt haben.

Auch wegen der gegenseitigen Konkurrenz der beteiligten

Organisationen. Womit nicht gesagt sein soll, dass der Dialog

grundsätzlich ein Fehler gewesen ist. Das Gespräch zu suchen ist

immer richtig und notwendig. Doch irgendwann muss eine

institutionalisierte Debatte mehr Substanzielles hervorbringen. Es

ist jedoch nicht zu erkennen, womit die Islamkonferenz die Teilhabe

der Muslime am gesellschaftlichen Leben in Deutschland praktisch und

nachhaltig gestärkt hat. Das war eines der Ziele. Unschuldig ist die

Politik daran ganz und gar nicht. Die diversen Innenminister haben in

den vergangenen zehn Jahren immer auch versucht, dem Gremium jeweils

eine andere, politische Ausrichtung zu geben: Wolfgang Schäuble



wollte einen grundsätzlichen Dialog zwischen Politik und Islam,

Thomas de Maizière setzte die Akzente dann auf die

Integrationsfragen, und Hans-Peter Friedrich forderte eine

"Sicherheitspartnerschaft" zwischen Muslimen und Behörden, was von

einigen Verbänden als eine Art staatlicher Generalverdacht verstanden

wurde. Es fehlte an Konstanz. Auch der jetzige Innenminister, es ist

wieder de Maizière, will den Komplex Sicherheit nun in den

Mittelpunkt der Konferenz rücken. Die Wiederbelebung des alten

Streits mit den Islamverbänden ist damit programmiert. Doch nachdem

es nun auch in Deutschland Anschläge geben hat, wäre es ein Fehler,

darüber nicht reden zu wollen. Denn nur so lässt sich der

Gesellschaft etwas von der Angst, manchmal sogar von der Hysterie mit

Blick auf diese Religion nehmen. Anders nicht. Und genau das muss

doch auch eine Aufgabe der Islamkonferenz in den nächsten Jahren

sein.







