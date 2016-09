Feuer und Flamme für das neue iPhone

Handyhülle Mitch aus der Feuerwear-Mannschaft schützt das Apple iPhone 7 und 7 Plus sowie andere Smartphones bei allen Einsätzen des Alltags

(firmenpresse) - Köln, im September 2016 – Die Beschreibung „Harte Schale, weicher Kern“ trifft genau auf Smartphone-Sleeve Mitch zu. Das robuste Material gebrauchter Feuerwehrschlauch schützt das Smartphone vor äußerlichen Einflüssen und das geschmeidige Innenleben aus Mikrofaser verhindert Kratzer auf Display und Cover. Eine Lasche mit Klettverschluss hält das Smartphone sicher an Ort und Stelle. Beim Öffnen wird das Gerät automatisch ein Stück herausgezogen und ist jederzeit schnell einsatzbereit. Zuverlässig bewahrt damit Mitch die wertvollen Hightech-Lieblinge vor allen brenzligen Situationen des Alltags. Mitch ist in unterschiedlichen Größen passend für alle Smartphones erhältlich und immer ein Unikat mit eigener Geschichte. Originale Aufdrucke und Gebrauchsspuren zeugen von ehemaligen Abenteuern und heldenhaften Einsätzen. Das einzigartige Smartphone-Sleeve ist also nicht nur funktional, sondern unterstreicht auch einen selbstbewussten und individuellen Lebensstil.



Ob als modisches Accessoire oder als zweckmäßiger Schutz – Mitch ist seit vielen Generationen von Smartphones ein treuer Begleiter und passt sich jedem individuellen Einsatz des Alltags an. Mitch ist für alle aktuellen Smartphone-Modelle und -Größen verfügbar. Für das neue Apple iPhone 7 passt Mitch 8 perfekt. Der etwas größere Mitch 9 ist auf das neue Apple iPhone 7 Plus zugeschnitten. Apple selbst empfiehlt seinen Kunden bei der Hochglanz-Farbwahl „JetBlack“ sogar den Einsatz einer Schutzhülle, damit der Lack über lange Zeit wie neu bleibt.



Alle Ausführungen des Smartphone-Sleeves Mitch sind in den Schlauchfarben Rot und Weiß sowie in Schwarz zum Preis von 39,- Euro inklusive Mehrwertsteuer und Versand im Feuerwear-Webshop sowie bei ausgesuchten Einzelhändlern zu bekommen. Über die jeweiligen Größenangaben im Webshop ist der passende Mitch leicht ausgemacht.



Die Firma Feuerwear wurde 2005 von Martin Klüsener gegründet. Seit 2008 führt er mit seinem Bruder Robert Klüsener zusammen die Feuerwear GmbH & Co. KG. Das Label gestaltet und produziert hochwertige Taschen, Rucksäcke und ausgefallene Accessoires aus gebrauchten Feuerwehrschläuchen, die sonst als Abfall die Umwelt belasten würden. Dieses Konzept wird als Upcycling bezeichnet. Dank unterschiedlicher Aufdrucke und Einsatzspuren ist jedes der handgefertigten Produkte ein Unikat. Dabei klingt die Auflistung des Sortiments – Scott, Dan, Bill & Co. – wie die Besetzung einer amerikanischen Löschzug-Staffel. Als Modeartikel und Technik-Zubehör hat sich die Feuerwear-Mannschaft fest etabliert.

Das Thema Nachhaltigkeit ist von Beginn an zentraler Bestandteil der Unternehmensphilosophie: So werden die CO2-Emissionen, die beim Versand und Transport der Ware entstehen, über „atmosfair“ ausgeglichen. Des Weiteren bezieht Feuerwear Ökostrom von Greenpeace Energy – konsequent ohne Kohle und Atomkraftwerk – und sorgt für eine schonende Reinigung der Schläuche. Eine Ökobilanz in Zusammenarbeit mit TÜV Rheinland liefert seit 2012 die Grundlage für weitere Optimierungen in Sachen Nachhaltigkeit.

Feuerwear-Unikate sind bereits in über 300 Geschäften weltweit erhältlich. Weitere Informationen können unter www.feuerwear.de abgerufen werden.



Profil Marketing OHG

