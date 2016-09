Weser-Kurier:Über Sexismus in der Politik schreibt Carolin Henkenberens

(ots) - Warum ist es immer noch möglich, dass ein ranghoher

Mann eine erwachsene Frau öffentlich eine "große süße Maus" nennt?

Die Rede ist von Frank Henkel und der jungen Politikerin Jenna

Behrends, die eine Debatte über Sexismus in der Politik in Gang

gebracht hat, die eigentlich eine Debatte über Sexismus generell ist.

Also wieso traut sich ein Berliner Innensenator das? Die Antwort:

Weil meistens keiner die Stimme erhebt. Weil Umstehende oft beschämt

zur Seite blicken. Schlimmer sogar: Weil Frauen, die sich wehren, ein

zweites Mal abgewertet werden, indem es entschuldigend heißt: "Der

hat das doch nur nett gemeint."



Sexismus ist abwertend. Unabhängig davon, ob der Sprecher sich

dieser Tatsache bewusst ist. Nur wenn Sexismus klar benannt wird,

kann er erkannt und somit gesellschaftlich geächtet werden. Es darf

jedoch nicht allein Aufgabe von betroffenen Frauen bleiben, ihren

Mund aufzumachen. Auch Männer könnten und sollten dem Parteikollegen,

Nachbarn oder Freund sagen: Das war absolut daneben!



Deshalb ist es lobenswert, dass sich mit Generalsekretär Peter

Tauber auch ein Mann in die Debatte der Berliner CDU eingemischt hat.

Frank Henkel, der ohnehin bald sein Amt abgeben wird, sollte Courage

zeigen und zugeben: Ja, der Satz war Mist. Passiert auch anderen,

passiert hoffentlich nicht wieder. Das wäre stark. Stattdessen

verweist er darauf, dass Behrends trotz ihrer kurzen

Parteimitgliedschaft über eine Quote einen vorderen Listenplatz und

so ein kommunales Mandat erhalten hat. Ja, das stimmt und ist gut,

rechtfertigt seinen Satz aber trotzdem nicht. Es ist richtig, dass es

in vielen Parteien mittlerweile Frauenquoten gibt. Die wenigen

Studien, die es über Frauen in der Politik gibt, zeigen, dass Frauen

seltener von allein ein Amt anstreben.



Der Fall Jenna Behrends zeigt: Auch mit Quote kann es Sexismus in



einer Partei geben. Was nützt einer Frau ein Amt, wenn jeder

tuschelt, sie habe sich hochgeschlafen? Solche Sticheleien gehen auch

von Frauen aus, die mit den gleichen Rollenbildern sozialisiert sind

wie Männer.







