Weser-Kurier:Über die Räumung des Lagers in Calais schreibt Birgit Holzer

(ots) - Das nordfranzösische Calais ist ein anschaulicher

Beweis für den Graben zwischen Politiker-Versprechen und der

Wirklichkeit. Frankreich sei "kein Land der wilden Lager", verkündete

Präsident François Hollande bei seinem Besuch in der Hafenstadt am

Ärmelkanal. Genau dort, wo sich auf erschütternde Weise erleben

lässt, dass es durchaus wilde Lager gibt - nämlich in Form einer

riesigen Zeltstadt, in der Menschen in unwürdigen Verhältnissen

hausen. Nicht umsonst heißt sie "Dschungel". Und dieser Dschungel ist

eine Schande in einem Land, das zu den reichsten der Welt gehört und

sich gerne als Hüter der Menschenrechte hervortut. Die Lage in

Calais, wo die meisten Flüchtlinge nach Großbritannien wollen, ist

nicht nur ein französisches Problem. Zu Recht verweist Paris auf die

Mitverantwortung Londons, das sich bislang damit begnügt,

Abschottungssysteme zu finanzieren, um die ungewollten Neuankömmlinge

fernzuhalten. In Calais zeigt sich die Notwendigkeit europäischer

Zusammenarbeit, einer gemeinsamen Strategie, um mit der großen Anzahl

der Fliehenden umzugehen. Und zwar auf effiziente und zugleich humane

Art und Weise.







