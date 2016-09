Auf der IZB kommt die Nebelwarnung aus der Cloud

in-tech stellt Telematik-Lösung zur Car2X-Kommunikation vor

(firmenpresse) - Braunschweig, im September 2016 – Das Auto von morgen denkt mit – und warnt andere Verkehrsteilnehmer vor Gefahren. Auf der Internationalen Zulieferer-Börse in Wolfsburg stellt in-tech einen Simulator vor, mit dem derartige Systeme bereits heute in verschiedensten Szenarien erlebbar gemacht werden. Eines davon ist die Nebelwarnung aus der Cloud. Der Simulator wurde von der in-tech-Tochter c4c engineering entwickelt. Das auf Fahrzeugsoftware spezialisierte Tochterunternehmen aus Braunschweig präsentiert sich auf der IZB gemeinsam mit der Mutter in-tech und tritt zukünftig nur noch unter dem gemeinsamen Markennamen auf.



Sobald Sensoren eines Fahrzeugs eine Nebelwand entdecken, wird eine Warnung über die Cloud zu allen anderen Fahrzeugen im Umkreis gesendet. Im Dashboard dieser Fahrzeuge erscheint die Warnung, der Fahrer kann sich auf die Situation einstellen. Auf der IZB in Wolfsburg haben die Ingenieure von c4c dafür einen Fahrsimulator aufgebaut. Er erlaubt den Besuchern der Messe eine Fahrt durch Wolfsburg und Umgebung, zusammen mit simulierten Verkehrsteilnehmern.



Eine Nebelwand wird durch einen Knopfdruck außerhalb des Fahrsimulators erzeugt und legt sich virtuell auf einen Teil der Fahrstrecke. Sobald eines der Autos diese Nebelwand erkennt, wird eine Warnung an die Cloud übergeben, die diese an den Simulator weiterleitet und dort eine Warnmeldung einblendet. Die Fahrt im Simulator lässt sich direkt am Stand von in-tech in Halle 3, Stand 107, über einen großen Bildschirm verfolgen.



„Natürlich lassen sich mit unserer Telematik-Lösung viele Arten von Sensordaten aufnehmen, sicher übertragen, auswerten und anzeigen.“ so Dr. Lutz Kelch, Geschäftsführer bei der c4c engineering GmbH. „Kostengünstig ist dabei die Nutzung eines Handys, z.B. für die automatische Aufzeichnung von Fahrtstrecke und Fahrtzeit und zur Kommunikation mit der Cloud. Die Auswertung kann dabei webbasiert über ein beliebiges Endgerät erfolgen; so lässt sich unter anderem ein effizientes Flottenmanagement verwirklichen.“





Neben dem Exponat zum Thema Car2X-Kommunikation stellt in-tech auch Leistungen für die Trendthemen autonomes Fahren, intelligente Absicherung und Security vor.



Das auf der IZB gezeigte Szenario besteht im Einzelnen aus:

-Einem Fahrsimulator auf Basis einer Unity Engine und der CityEngine von Esri®

-Einem Nebelsensor zur Detektion von Nebel

-Der Telematik-Lösung Car2X-Box zur Datenerfassung des Sensors und einer sicheren Kommunikation mit der Cloud

-Einem Cloud-Service auf Basis von Microsoft Azure zur Datenverarbeitung und Warnungsgenerierung

-Einem Nebelwarner zur Anzeige der Warnung im Kombidisplay







in-tech ist ein innovatives Engineering-Unternehmen mit dem Schwerpunkt Elektronik und Software für die Branchen Automotive, Maschinenbau und Verkehrssysteme. Das Unternehmen wurde 2002 gegründet und ist seither konsequent auf Wachstumskurs. Derzeit arbeiten rund 800 hochqualifizierte Fachleute bei in-tech.

Neben dem Hauptsitz in Garching bei München befinden sich noch weitere Standorte in Ingolstadt, Wolfsburg, Braunschweig, Stuttgart, Wien (Österreich), Nottingham (UK), Greenville (USA), Shenyang (China) und Prag (Tschechische Republik).

in-tech bietet die Entwicklung industrieller Steuerungssysteme in Automobil, Industrie und Verkehrssystemen an. Als Anbieter für Komplettleistungen bietet das Unternehmen umfangreiche Dienstleistungen rund um Entwicklung, Test und Analyse von Hard- und Software. Darüber hinaus entwickelt in-tech auch Hard- und Softwarelösungen für die Elektronik-Erprobung.

Der inhabergeführte Mittelständler glänzt dabei als exzellenter Arbeitgeber mit einer herausragenden Firmenkultur: Für die gute Arbeitsatmosphäre, den internen Teamgeist und die sehr gute Work-Life-Balance wurde das Unternehmen bereits mehrfach ausgezeichnet.

Weitere Informationen finden Sie unter www.in-tech.de oder gerne auf Anfrage unter den nachfolgenden Kontaktdaten. Unter www.in-tech.de/medien finden Sie zudem weitere Pressemitteilungen sowie Bildmaterial.



