NAILFACTORY BERLIN

BEAUTY& CARE BY NAILFACTORY- ANDULLATION

(firmenpresse) - Kennen Sie schon dieses neue biophysikalische Therapieverfahren?



ANDULLATION gehört zu der neuen Generation der Behandlungsmethoden auf

biophysikalischer Basis, welche für Schmerzlinderung, Regeneration, Anti Aging eingesetzt

wird. Sie kombiniert mechanische Vibration und Infrarot-Tiefenwärme und wurde in enger

Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern, Universitätskliniken und Ärzten entwickelt.

ANDULLATION beeinflusst die wesentlichen Funktionen des Organismus positiv und legt

das Fundament zur Erhaltung und Wiederherstellung der Gesundheit.



Chronische Schmerzen

Mit der ANDULLATION können Schmerzen aufgrund von verschiedenen

Beschwerdebildern wie Rückenerkrankungen, Fibromyalgie und Arthrose gelindert werden.

Besonders Schmerzen sind meistens mit einem langen Leidensweg verbunden, welcher die

Lebensqualität mindert. Die ANDULLATION sorgt bei regelmässiger Anwendung für

körpereigene Hormonproduktion von Endorphinen zur Schmerzlinderung und die

Lebensqualität wird wieder hergestellt.



Akute Schmerzen

Akute Schmerzen durch körperliche Anstrengung sind keine Seltenheit. Die

ANDULLATION kann auch in diesem Fall eine Schmerzlinderung herbeiführen. Bei akuten

Schmerzen kommt die Überlagerung der Schmerzsignale zur Anwendung. Allerdings reicht

hier bereits eine kurze Anwendung aus, um die Schmerzsignale durch die positiven Signale

der mechanischen Vibration zu überlagern.



Präventive Vorsoge

Mit der ANDULLATION kann auch präventiv vorgesorgt werden, damit Schmerzen erst gar

nicht entstehen. Durch Energieproduktion in der Zelle sorgt man mit jeder Anwendung dafür,

dass unsere Zellen aktiviert werden und mehr Energie produzieren. Das wirkt sich positiv auf

unsere Organe aus. Zusätzlich sorgt die Stimulation des Lymphflusses für die Entsorgung von

Krankheitserregern. Wir sind vitaler und unsere Abwehrkräfte gestärkt.



Warm-up

Die ANDULLATION wird dafür eingesetzt, den Körper vor sportlicher Aktivität



aufzuwärmen. Die Blutzirkulation wird gesteigert, die Zellen mit mehr Energie versorgt. Kein

Körper ist in der Lage, direkt Höchstleistung zu bringen. Eine richtige Warm-up-Phase

verkürzt die Zeit bis zur Höchstleistung und beugt Zerrungen vor. Diese Wirkweise ist auf die

Anregung der Blutzirkulation und die Energieproduktion in der Zelle begründet.



Leistungssteigerung

Mit der Anwendung der ANDULLATION werden die Zellen angeregt, mehr Energie zu

produzieren. Diese Energie wird für die Leistungserbringung selbst benötigt, um gesetzte

Ziele zu erreichen. Die Zellenergie wirkt sich aber auch positiv auf die Funktionsfähigkeit der

Organe aus, welche die Voraussetzung für die Leistungsfähigkeit sind. Durch die

Energieproduktion in der Zelle kann die Leistung gesteigert werden.



Regeneration

Wer körperlich viel leistet, sollte einen Ausgleich für die Belastung schaffen. Durch starke

Anspannung verhärten die Muskeln, die Durchblutung nimmt ab. Hier greift die

ANDULLATIONSTHERAPHIE zur Anregung der Blutzirkulation. Durch die freigesetzten

Schwingungen werden die Muskeln gelockert, die Durchblutung gefördert und der

Lymphfluss angeregt. Zusätzlich werden Abfallprodukte des Körpers entsorgt. Dieser

gesamte Prozess sorgt für eine optimale Regeneration des Körpers und beugt Verspannungen

vor.

Bekannte Sportler z.B. aus dem Profifussball oder Profitennis setzen die

ANDULLATION besonders für eine schnelle Regenerierung ein. Die aktuelle Nr. 1 der

Weltrangliste im Tennis, Angelique Kerber ist eine begeisterte Anwenderin der

ANDULLATION.

https://www.hhp.de/referenzen/angelique-kerber



Anti-Aging

Um den Alterungsprozess positiv zu beeinflussen, ist die Stimulation von kollagenem

Material entscheidend, welches sich überall in unserem Körper befindet z.B. Knochen,

Knorpel, Sehnen, Gelenken, Bändern, Zähnen und der Haut. Es ist der wesentliche

Bestandteil unseres Bindegewebes und einer straffen Haut. Verringert sich das Kollagen,

entstehen Falten. Die Energieproduktion in der Zelle, sorgt für den Aufbau von kollagenem

Material durch die Energiezufuhr in den Zellen, die Anregung der Blutzirkulation fördern

diesen Prozess durch einen besseren Stoffwechsel und die Ingangsetzung der Entspannungs-

Mechanismen. Der verbesserte Stoffwechsel sorgt dafür, dass Materialien zur

Zellregeneration in die Haut transportiert werden und die Stoffwechselendprodukte aus dem

Körper gelangen. Da Anspannung der Muskulatur ebenso für Faltenbildung sorgt, ist eine

Entspannung essentiell, um vorzubeugen. Die Hautpartien werden von Innen auf natürlicher

Basis entspannt.



Anti-Stress

Durch unseren stressreichen Alltag fällt es uns immer schwerer, sich zu erholen. Ein "Burnout"

ist keine Seltenheit. Der Grund - anhaltender, negativer Stress, auch Disstress genannt,

hat meist verschiedene Ursachen. Neben äußeren Einwirkungen und psychischen Belastungen

steigen stetig die Anforderungen im Berufsleben, die bewältigt werden müssen. Zu hohe

Ziele, denen wir nicht gerecht werden können, führen zu Disstress. Die Ingangsetzung der

Entspannungs-Mechanismen hilft dabei, die Anforderungen des Lebensalltags zu bewältigen,

indem das vegetative Nervensystem in Balance gebracht wird - auf natürlicher Basis. Somit

wird das Stress-Level gesengt und ein Schutzschild aufgespannt.



Erholung

Damit wir uns körperlich und geistig erholen können, spielen unsere Muskeln eine

wesentliche Rolle. Anstrengende Tätigkeiten und Stress-Situationen verursachen eine

Muskelverhärtung, welche durch Ingangsetztung der Entspannungs-Mechanismen gelöst

werden kann. Die ANDULLATION sorgt dafür, dass die Muskeln gelockert werden. Eine

Tiefenentspannung wird ausgelöst und wir können uns ganzheitlich entspannen.



Körperformung

Der Stoffwechsel ist ein wesentlicher Faktor in Bezug auf unser Gewicht. Er bezeichnet die

biochemischen Vorgänge in unseren Zellen, die für unsere Körperfunktionen benötigt werden.

Unser Körper wird mit Nährstoffen versorgt und Abfallprodukte werden entsorgt. Die

Stoffwechselaktivität ist aber von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Deshalb können

manche Menschen schneller abnehmen und andere nehmen leichter zu. Ist die

Stoffwechselaktivität schlecht, scheitern viele Versuche, Gewicht zu verlieren. Dies führt zu

Demotivation und Unwohlbefinden. Die ANDULLATION hilft dabei, den Stoffwechsel in

Schwung zu bringen. Um das Gewicht zu reduzieren, helfen die Anregung der Blutzirkulation

und die Stimulation des Lymphflusses. Durch die Anregung der Blutzirkulation gelangen

wichtige Nährstoffe in unseren Körper, die uns vitaler werden lassen und durch Stimulation

des Lymphflusses werden Abfallprodukte entsorgt. Beide Wirkprinzipien sind

Hauptbestandteile der Stoffwechselaktivität, die somit durch die ANDULLATION

beschleunigt wird.



Hier wird die ANDULLATION angeboten:



NAILFACTORY BERLIN

Straßmannstr. 3

10249 Berlin

030 40 500 777 oder 0177 181 1119



Anwendungsgebiete:

Arteriosklerose/ Arthritis/ Arthrose/ Migräne/Morbus Bechterew/ Morbus Scheuermann/

Myelopathie/ Cellulite/ Coxarthrose /Nackenverspannung/ Neuropathie/ Parkinson/

Polyarthritis/ Dekubitis/ Polymyalgie/ Durchblutungsstörungen/Polyneuropathie/

Entspannung / Radikulopathie/ Rheuma/ Facettensyndrom/ Fibromyalgie / Rückenschmerzen/

Schlafstörungen/Spinalstenose/ Spondylarthrose/ Stress/ Gelenkschmerzen/ Gicht/

Gonarthrose/ Hexenschuss/ Tinnitus/ Ischialgie/ Ischiasschmerzen/ Verspannungen/

Kopfschmerzen/ Krampfadern/ Krebsvorbeugung/ Lumbalgie/ Lumboischialgie/ Lymphstau/

LWS-Syndrom



Pressemitteilung

BUSINESS JOURNAL TV





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.nailfactory-berlin.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Hand- und Fußmassagen bis zu Nagelmodellagen mit individueller Nagelgestaltung und medizinischer Fußpflege.

ANDULLATION, ANDULLATIONSTHERAPHIE.

Dies ist eine Pressemitteilung von

NAILFACTORY BERLIN

PresseKontakt / Agentur:

BUSINESS JOURNAL TV

Liane Kirchenstein

Ruessenstrasse 12

CH-6340 Baar

info(at)business-journal.tv

+41765006295

http://www.business-journal.tv



Datum: 26.09.2016 - 22:05

Sprache: Deutsch

News-ID 1404811

Anzahl Zeichen: 8334

Kontakt-Informationen:

Firma: NAILFACTORY BERLIN

Ansprechpartner: Christine Kandetzki

Stadt: Berlin

Telefon: +49 177 181 1119





Diese Pressemitteilung wurde bisher 139 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung